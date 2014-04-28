亚洲股市走势震荡 受乌克兰紧张局势及事件风险左右

* 即便日本零售数据利好，日圆上涨仍打击日股下跌

* 主要货币多在区间内交投，乌克兰危机支撑日圆

* 聚焦美联储、日本央行和美国就业数据

路透东京4月28日 -亚洲股市周一走势震荡，上周五美国股市表现乏力而且乌克兰紧张局势升级，均抑制冒险意愿，并提振避险资产日圆。

乌克兰亲俄武装分子周日展示其在乌东部扣押的欧洲观察人员，释放了其中一人，但表示尚无计划释放其他七人，而美国和欧盟准备对俄罗斯实施新的制裁。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS在平盘上下浮动，最新为持平。

日本股市日经指数.N225跌1.2%，尽管开盘前出炉的数据显示日本3月零售销售增幅创17年高位。

“美股走软和日圆走强对国内股市产生负面影响。潜在买家在明天假期之前也离场观望，”瑞穗证券资深技术分析师YutakaMiura表示。

日本市场周二将逢假期休市。

本周将有几家央行召开会议，周五美国关键就业数据将出炉，这都让投资者保持谨慎。

4月非农就业岗位预计增加超过20万个，因严寒冬季天气的影响终于消退，较晚的复活节假日带来了更多就业。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者将在周二和周三召开会议，料将进一步削减每月购债规模。决策者料将对未来政策展开热烈辩论，比如何种经济条件才能为升息奠定基础。

“随着美国就业数据稳步改善，美联储偏向更强硬立场的极端风险很小，”花旗策略师在客户报告中写道。

日本央行在周三会上料将保持政策不变，会后将发布新的经济预估。

消息人士向路透表示，日本央行可能基本维持2015财年通胀预估在目前1.9%的水平不变，还料将估计2016财年通胀接近2%；这说明日本央行对于在较长期内取得可持续的物价上涨持乐观态度。

美国市场上，三大股指周五全部下滑，周线也走跌，因为亚马逊和福特周四公布的财报令人失望，而且乌克兰紧张局势加剧也削弱了市场人气。

主要货币对仍陷于近期区间内游走，乌克兰危机升高则提振日圆走势。

美元小跌0.1%至102.14日圆，与周五所达一周低位101.96相距不远；欧元亦跌约0.1%至141.19日圆。

欧元上周涨0.2%后，目前跌约0.1%至1.3824美元。这扶助美元指数.DXY今日涨近0.1%至79.780，美元指数上周跌0.1%。

在大宗商品方面，乌克兰不安情势推升金价涨约0.1%，至每盎司1,303.96美元；稍早曾触及4月16日以来高位1,306.11美元。

布兰特原油涨0.2%，至每桶109.82美元，因乌克兰情势升温，且利比亚延迟重启东部港口。

铜价因中国铜供给紧俏，一度触及七周高位，目前攀升0.4%至每吨6,790.25美元；镍价因印尼颁布矿石出口禁令，而升至近15个月高位。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/朱晓军/龚芳; 审校 张明钧/孙茉莉/许娜/王翔琼/王兴亚)

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