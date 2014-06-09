亚股因美国乐观非农就业报告涨至近三年高位

路透东京6月9日 - 亚洲股市周一触及近三年高位，因乐观的美国就业数据说明经济动能改善，从而提振美股上周五创下纪录收盘高位。

与此同时，美元继续从美国公债收益率(殖利率)上升中受益。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合市场预期。美国经济终于全数回补衰退期间丧失的870万个就业岗位。在2010年2月触及谷底后，就业岗位已回升880万个。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨约0.4%，触及2011年7月以来最高。

日本股市日经指数.N225走高0.5%，盘中触及三个月高位，受日圆小幅走软影响。

美国股市道指和标普500指数周五再次创下纪录收盘新高，因5月非农就业报告是显示美国经济状况不断改善的最新证据。周线方面，美股道指上周上涨1.2%，标普500指数上升1.3%，Nasdaq指数上涨1.9%。

中国周末公布的数据亦支持认为全球经济正在复苏的观点，中国5月出口积聚起动能。但数据也有让人担心的部分，譬如进口意外下降可能预示中国国内需求趋疲。

中国人民币兑美元中间价连续第二日意外走强，给其它亚洲货币带来提振。

中国将于本周五公布工业生产、零售销售和固定资产投资等数据。

**美国收益率上涨，扶助美元走高**

美国指标10年期公债收益率报2.613%，高于周五美国收盘位2.597%，且远高于上个月触及的11个月低点。

反观在欧洲央行降息后一天，意大利、西班牙及爱尔兰债券收益率周五则跌至纪录低位。

“美国10年期公债收益率可能需持续站回2.6%上方区域，美元才有可能升破102.80日圆水准，”Brown Brothers Harriman汇率策略部门全球主管Marc Chandler在客户报告中表示。

美元目前仅涨0.1%至102.52日圆JPY=，日本今早发布的经常帐数据提供了一臂之力。

日本4月经常帐盈余低于预期，因海外投资所得减少且贸易逆差扩大。但经济帐仍为连续第三个月呈现盈余。

周一出炉的数据显示，日本第一季经济上修为较上季成长1.6%，初值为增长1.5%，主因资本支出增幅加快。

欧元兑日圆小幅上扬至139.88日圆，稍早曾测试5月中以来最高位。

欧元兑美元EUR=报1.3644美元，日内持稳。

“欧洲央行公布的一连串措施，不会立刻产生影响。因此，在欧洲央行会议之前建立的大量欧元空仓要回补，但有投资人获利了结，抵消了空头回补的影响，”巴克莱首席日本汇率策略师Shinichiro Kadota指出。

大宗商品方面，美国原油期货CLc1上涨约0.2%至每桶102.89美元，受到美国稳健就业数据的支撑。非农就业报告显示美国经济日益改善，暗示石油需求将增加。美国原油上周周线基本持平。

布兰特原油LCOc1小升至108.76美元，上周为下跌0.7%。

现货金XAU=持稳，报每盎司1,252.86美元。(完)

(编译 许娜/田建华/白云/龚芳/王兴亚；审校 徐文焰/李婷仪/张荻)

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