亚洲股市下跌 美元走势震荡

* 中国股市下滑，因三中全会公告缺少细节令人失望

* 美联储洛克哈特表态增强12月会议缩减购债预期

* 投资者静候参议院对提名叶伦接任伯南克的听证会结果

* 美元兑日圆稍稍从近两个月高点回撤

路透东京11月13日 -亚洲股市周三下滑至六周低点，美元走势摇摆。美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员对于何时开始缩减资产购买释出不同讯号，投资者加以分析。

中国股市震荡走低，此前三中全会公告披露了未来十年的改革蓝图，但缺少具体细节。

“尽管将取得决定性成果的时间表设在2020年，但公报仍缺乏细节和量化指标，”HSBC GlobalResearch分析师在给客户的报告中表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑约1%至逾一个月最低，可能连续第五日下挫。日股日经指数.N225下跌0.1%。

香港股市恒生国企指数.HSCE跌逾2%，恒生指数.HSI下滑1.5%至两个多月低位。

美国标普E-mini期货亚洲盘下跌0.1%，上日标准普尔500指数.SPX录得温和跌幅。

美国参议院周四将就提名叶伦担任美联储主席举行听证会，投资者将密切关注叶伦的任何言论。叶伦现任美联储副主席。

“自从叶伦被提名接替伯南克成以来，她几乎未对货币政策发表过看法。尽管市场似乎从不怀疑她是一个鸽派，但她的政策立场温和的程度有可能不及市场预期，”大和证券分析师Ichiro Asai表示。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周二对记者表示，美联储在12月17-18日的下次会议上仍有可能缩减量化宽松政策。不过他也表示应当维持宽松政策。

上周五公布的数据显示，美国10月非农就业岗位意外飙升，这暗示就业可能足够强劲，使美联储可以提早缩减每月850亿美元的购债计划。

自5月以来，有关美联储可能很快终止宽松政策的臆测打击了全球市场，该政策是近年来资产价格上涨的主要推动力。

央行官员释出的信号也莫衷一是，美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔强有力地提出，有必要采取积极行动以刺激经济成长。

美元兑日圆微跌约0.1%，报99.51日圆，周二曾高见99.79日圆，为9月13日以来最高水准。美元在100日圆处面临阻力，自9月11日以来美元还未超过该阻力。

欧元则较美国时段略升，稳守在上周低点的上方。欧洲央行上周四意外调降指标利率至纪录低点0.25%后，欧元遭遇沉重卖压。

欧元/美元报1.3448美元，远高于上周四触及的两个月低点1.3295，但与上月创下的两年高点1.3833相比，仍下跌近3%。

美元指数.DXY小跌约0.1%，报81.087，远离上周五触及的两个月高点81.482。

大宗商品市场方面，现货金小涨，但仍离上日的四周低点不远。

美国12月原油期货小升至每桶93.22美元，之前在四个半月低点附近徘徊，指标三个月期铜下跌0.4%，至7,091.50美元，受美国宽松政策退场臆测影响。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张荻)

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