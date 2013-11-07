亚洲股市走势疲软 欧元在欧央行会议前反弹

* 亚洲股市下滑，今天稍晚公布美国第三季GDP

* 欧元兑美元守在一周高点附近，稍后欧洲央行将举行会议

* 周五的就业数据可能提供关于美联储刺激政策的线索

路透东京11月7日 -亚洲股市周四走势迟滞，投资者静候影响刺激政策的美国非农就业数据，但欧元在欧洲央行召开政策会议前夕上涨。

澳元下滑，因此前公布的就业数据疲软，全职岗位大幅减少。数据支撑了一种普遍观点，即澳洲央行(RBA)不会再降息。

周五的非农就业报告将吸引所有目光的注意，市场希望能从中判断美联储何时开始逐步结束每月850亿美元的购债计划。

在此之前，投资者将关注今日稍晚的美国第三季GDP初值。路透调查受访分析师预测第三季经济成长环比年率料由第二季的2.5%放缓至2.0%。

C “买盘目前停顿，因为投资者在寻找宏观经济的新线索，”Nissay AssetManagement的股市策略分析师Isao Kubo表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.4%，周三收平，打破此前连续四天的跌势。

日股日经指数.N225下跌0.4%。

欧元兑美元徘徊在一周高点附近，因德国数据强劲，推动投资者削减对欧洲央行在今天稍晚的政策会议上降息的预期。

“如果采购经理人指数(PMI)大幅下滑的话，欧洲央行本来是有理由降息的，尤其是在上周公布通胀率下降的情况下，”摩根大通分析师在报告中写道。

“近期的数据允许他们等到12月，在宣布降息的同时公布更为全面的通胀/经济增长预估。”

欧元兑美元持稳在1.3515美元；周三升0.3%。

美元兑一篮子货币.DXY基本持平，前日下跌0.2%。

两位美联储经济学家发布研究报告，呼吁美联储承诺延长维持低利率的时间，从而推低失业率。这一报告也提振欧元。

美股也因此在隔夜市场走高。道琼工业指数.DJI创纪录高点，标普500指数.SPX收盘接近历史高位。

美国标普E-Mini期货周四亚洲时段下跌0.2%。

澳股指标S&P/ASX200指数下滑0.4%，因权重股澳洲国民银行(NAB.AX)和澳新银行(ANZ/澳盛)(ANZ.AX)进行除息。

澳元兑美元下跌0.6%至0.9469美元。此前数据显示，澳洲10月就业岗位仅增长1,100个，全职工作大幅减少。

美国原油期货涨0.1%至每桶94.9美元左右。该期货周三大涨1.7%，脱离四个月低点，因美国汽油库存意外大幅下滑。

现货金微跌0.1%至约每盎司1,316.5美元，在隔夜上涨0.5%后暂停涨势。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

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