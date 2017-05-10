亚股受业绩提振连涨三日 FBI局长被开除令美元涨势止步

路透香港5月10日 - 亚洲股市周三连续第三日上涨，投资者聚焦于上市公司的强劲业绩；美元则部分回吐了近期因政治紧张气氛升温而带来的涨幅。

美国总统特朗普突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，致使亚洲早盘交易中一些风险押注被解除，但分析师称，一系列强劲公司业绩表明今年第一季度的周期性反弹仍在继续，令投资者感到鼓舞。

“市场未理会特朗普政府的很多政策调整，而是关注企业表现好转，这应该能支撑人气，”摩根大通资产管理驻香港的首席亚洲市场策略师Tai Hui说。

标普500指数.SPX成分股企业大多已公布业绩，这些企业第一季获利增幅现预计为14.5%，创2011年第三季以来最高，汤森路透数据显示，其中近75%企业的获利超过分析师预期。

这也提振了亚洲股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数未来12个月市盈率升至逾三年高点。

“强劲的企业获利支撑亚洲股市风险偏好，”HSBC Private Banking的投资策略和咨询负责人Fan Cheuk Wan说。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，上日录得温和涨幅。该指数上周曾触及两年高位。

韩国综合股价指数.KS11领跌，因韩国共同民主党候选人文在寅当选总统后，投资者了结获利；澳洲大型银行股下跌令澳股承压，之前政府对银行加税以帮助平衡预算。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二表示，特朗普政府将尝试利用现有工具积极实施贸易规定，并坚持为美国商品争取更公平的待遇，而不会采用特朗普在2016年竞选期间讨论过的老办法。这番言论也让市场压力缓解。

汇市方面，美元指数下滑0.2%报99.424，远离三周高位99.688.

美债收益率上升提振美元兑日圆在前一交易日涨至两个月最高114.32，但在特朗普突然解除科米职务后，美元/日圆已回吐部分涨幅。

美元/日圆最新报113.76，美国指标10年期公债收益率则处于3月底以来最高位附近，报2.39%。

但一些市场分析师指出，在市场波动率指标触及纪录低位之际，金融市场出现大幅波动的可能性上升。芝加哥期权交易所波动率指数隔夜降至9.56，为2006年底以来最低。

“地缘政治风险和政策分歧并未得到缓解，”一家公司的全球外汇策略主管Marc Chandler在一份日报中称。

“它是一个警示，我们经常陷入自满情绪，然后会被实际情况所震惊。”

美国联邦基金利率期货显示，投资者几乎一边倒地预期，美联储将在下次会议上升息，认为下个月的升息机率接近90%。

布兰特原油期货上涨逾0.5%报每桶49.03美元，此前路透报导称，沙特将减少6月对亚洲的原油供应，以满足国内夏季用电高峰的需求。

OPEC正疲于应对美国产量的增长。美国石油增产恐将干扰OPEC结束全球原油供应持续过剩局面的计划。

现货金小幅升至每盎司1,221.90美元，打破两周来的下跌趋势。(完)