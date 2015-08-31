亚股或创三年最大月度跌幅 受全球市场挫跌拖累

路透香港8月31日 - 亚洲股市周一下跌，本月可能创下三年以来的最差单月表现，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层官员为9月升息敞开大门，且中国股市再度下跌。

全球市场等待周二公布的中国数据。数据或显示，全球第二大经济体--中国的经济增长继续丧失动能。

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计进一步下滑并跌破50荣枯线，显示中国实体经济未有明显改善，仍在底部徘徊。

本周美国还将公布企业调查、工厂订单、贸易和非农就业数据，投资者将密切关注。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%，本月跌幅恐达10%，为2012年5月来最差单月表现。

日股日经指数.N225下跌逾1%，韩国股市下滑0.6%，澳洲股市跌1.2%。

随着中国股市跌幅进一步扩大，抛售加剧。沪综指.SSEC早盘中下挫3%。自6月中旬以来，该指数下跌逾40%。

美国股指期货ESc1跌1%，预示美国股市今日料将疲弱。

“针对新兴市场的整体人气继续相当谨慎，”法国兴业银行的亚洲部分析师Frances Cheung表示，“除非美国利率通道呈现出明确无疑的前进趋势，否则投资者将继续小心提防新兴市场资产。”

美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。

“周三发布的美国ADP就业报告和周五出炉的美国非农就业报告，对于分析9月升息可能性是至关重要的，”交易服务提供商IG的分析师Angus Nicholson表示。

美国利率上调以及回报增长的前景，加上中国经济放缓，已经削弱了新兴市场的吸引力，投资者已然抛售那些更具风险的资产。

根据野村的资金流动数据，8月20-26日期间，投资者抛售了59亿美元新兴市场资产，卖出规模明显高于前一周的15亿美元。

常常为股市提供前瞻性指引的信用债市场显示，新兴市场将遭受进一步痛苦打击。

根据汤森路透的数据，亚洲高收益债指数大幅下滑，而投资级债券指数表现相对稳定。

美元兑日圆JPY=下跌0.4%至121.15；上周五曾升至周内高位121.76，因美联储官员讲话支持9月升息预期。

欧元兑美元EUR=上涨0.5%至1.12405，上周五触及八个交易日低位1.1156。

市场将关注欧洲央行周四的政策会议，观察在近期全球市场动荡的背景下，该央行是否倾向于进一步放宽货币政策，不过外界预期欧洲央行不会立即采取行动。

美国原油期货CLc1跌0.8%至每桶44.86美元。上周五涨逾6%，受也门暴力事件、墨西哥湾风暴及炼厂故障等因素激发的大规模空头回补操作提振。

该合约本月以来仍累计下跌近5%，上周曾触及六年半低位，受中国引发的全球经济成长担忧拖累。(完)

(编译 汪红英/张荻/高琦/许娜/刘秀红；审校 白云/王丽鑫/王兴亚/张若琪/郑茵)

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