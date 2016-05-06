亚股陷于一个月低位 静候美国非农就业报告出炉

路透东京/新加坡5月6日 - 亚洲股市周五在一个月低位游走，投资人静候美国4月非农就业报告。此前公布的初请失业金人数，引发对看似亮丽的就业市场的怀疑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%；周线恐收跌3.3%，为12周来最大跌幅。

日股日经指数.N225下滑0.7%，市场周二到周四都逢假期休市，今日恢复交易。

中国股市沪综指.SSEC下跌0.8%，令本周迄今的涨幅缩减至1.1%。

美国股市周四涨跌不一，标准普尔500指数.SPX微跌0.02%，但已触及三周低点。

“近期全球经济数据和一些西方大企业的财报都乏善可陈，引发市场避险操作。”三井住友资产管理公司的资深分析师Masahiro Ichikawa说道。

美国非农就业报告将在周五稍晚出炉，路透调查显示，分析师预计4月就业新增20.2万个岗位，3月增幅为21.5万个，失业率料持稳在5.0%。

但过去几天公布的就业市场数据都疲于预期，给就业强劲增长的预期蒙上阴影。

上周美国初请失业金人数增幅大于预期，且为一年多来最大增幅；但四周均值仍接近40年低点，市场认为该数据去除了周与周之间的波动，能更好地反映就业市场趋势。

周四发布的第二份报告显示，全球人力资源公司Challenger, Gray & Christmas称，上月美国公司宣布裁减65,141个岗位，比3月高35%。多数已宣布的裁员计划集中在能源行业。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布报告显示，4月美国民间就业岗位增加15.6万个，远低于分析师预期，且为三年来最低增幅。

“尽管本周的ADP就业数据远低于预期，确实凸显出下行风险，但如果非农就业报告离市场预期差距不远，则美元指数可能上升，”IG驻墨尔本的市场分析师Angus Nicholson称。

美元指数自周二触及的15个月低点91.919反弹至93.733，本周或录得0.7%的涨幅。

欧元兑美元持稳于1.1405美元，周四跌0.7%，本周或累计下跌0.4%。

日圆兑美元报107.08日圆，脱离了本周稍早创下的一年半高点105.55日圆，本周或累计下跌0.6%。

澳元兑美元重挫0.9%至0.7396，接近稍早所及的两个月低点0.7394。自从澳洲央行本周稍早降息以来，澳元便步入下跌趋势，本周预料将下跌2.7%。

投资人买进公债，美国10年期公债收益率因而下滑至1.735%，为4月18日以来最低，最新报1.7488%。

美元周五走强稍稍对油价构成压力，不过加拿大油砂开采区域野火旺烧抑制产出，缩减对美国的供应，令油价跌势受抑。

美国西德克萨斯中质油(WTI)近月期货下跌0.7%至每桶44.01美元，但上日上涨1.2%，本周预估将下跌4.1%。

布兰特原油下跌0.6%至每桶44.73美元，上日为上涨0.9%，本周股价会下跌7.1%。(完)