亚洲股市微涨 美元几无变动

* 周一市况平静，日本逢假期休市

* 关注美联储官员讲话

* 本周稍晚欧洲央行开会，美国将公布就业报告

路透悉尼11月4日 - 亚洲股市周一微涨，交投清淡。在本周稍晚欧洲央行会议和美国公布非农就业报告之前，投资者保持谨慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微涨，报479.92点。

日本市场因假日休市。

港股.HSI和澳股小幅上涨，而韩股.KS11下滑。澳股微升0.1%，因又一家澳资银行公布获利创纪录高位。

“我们看好明年之前的走势，但若出现短期休整也不会感到意外...我们认为市场回落的幅度将非常小，”麦格理银行澳洲市场部门主管Martin Lakos称。

主要货币走势平静，因乐观的美国制造业数据支撑美元。该数据令外界臆测，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在12月缩减购债计划，而不是很多市场人士目前预期的3月。

周一至少有四位美联储官员发表讲话，首先是美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔，随后会有美联储理事鲍威尔、圣路易斯和波士顿联邦储备银行总裁相继讲话。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称，由于美国政府低效、矛盾重重和财政上不负责任，拖慢了美国经济复苏，并且抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)超宽松货币政策的刺激效果。

美元指数.DXY持坚于80.691，周五曾攀升至六周高位。美元兑日圆升至98.76，并有望突破重要关口99.00。

美元兑欧元表现最佳，由于失业率和通胀率数据令人失望，欧元受欧洲央行或再次宽松所打压。

欧元兑美元周一持于1.3494，远低于近期高点1.3832。欧洲央行将于周四召开政策会议，将承受刺激经济的沉重压力。

“我们预计公开声明和问答中将出现明显温和基调，”RBC Capital Markets分析师在一份给客户的报告中称。

“目前，我们认为管委会将不会马上采取任何措施，但我们预计下周会议将发表悲观论调，为未来几个月的政策反应奠定基础，”

英国央行周四将举行政策会议，料将按兵不动。近期出炉的一系列经济数据均出现好转。

对市场影响更大的是周五的美国非农就业报告，该数据料将显示10月就业岗位仅温和增长12.5万个，但政府停摆仍带来一些不确定性。

若该数据疲弱，特别是失业率上升，将可能给美联储12月缩减购债规模造成压力。

需要关注的还有周四将发布的美国国内生产总值(GDP)，该数据料将显示第三季GDP环比年率修正值增长1.9%，低于前季增长的2.5%。

有关美联储缩减刺激政策的传言推动美国公债收益率(殖利率)在周五连续第三天上升。指标10年期公债收益率跳升至2.63%，远高于当周低点2.47%。

美国现货公债周一在亚洲没有交易，因日本市场适逢假期休市。不过美国公债期货下跌2个跳动点。

大宗商品价格受到美元反弹拖累。现货金交投于每盎司1,315.06美元，从上周高位1,361.60美元下滑。期铜略走高至每吨7,251美元。

油价在上周下跌后今日持稳，美元走坚和供应充足抵消了对利比亚原油出口下滑的担忧。

12月布兰特原油期货上涨0.16美元，报每桶106.01美元。美国12月原油期货上涨0.08美元，报94.69美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 王翔琼)

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