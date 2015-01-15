亚股在油价反弹后小升 惟经济成长疑虑犹存

路透东京1月15日 - 亚洲股市周四缩减稍早跌幅，且转为小升，此前油价大幅反弹为市场带来平静假象，但全球经济成长疑虑犹存，此前美国疲弱零售销售数据加深了对铜价挫跌的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.1%。

日股日经指数反弹1.5%，中国沪综指升0.6%。

但高度仰赖天然资源出口的澳洲股市逆势下跌0.4%。韩国股市跌0.4%。

“油价走低时消费者的购买力增强，但尽管油价下跌，美国12月零售销售仍跌，凸显了严重的通缩风险。”Kiwoom证券分析师Chun Jung-hun称。

铜价周三跌至五年半低点，因油价近期的跌势使市场对全球经济状况的疑虑扩大。铜通常被视为全球需求的晴雨表。

伦敦金属交易所(LME)期铜隔夜重挫5.3%后，周四盘中小涨1.6%，报每吨5,639美元，但交易商表示买盘仍相当淡。

世界银行下修2015年及2016年经济预估后，投资人原已信心受创，美国周三公布的数据进一步抑制风险意愿。

12月美国零售销售按月跌幅创11个月来最大，因几乎对所有商品的需求均下降，令对去年第四季消费者支出大幅提速的预期减弱。

油价隔夜由近六年低点反弹后，仍守住多数涨幅，因期权到期前有空头回补。

美国原油期货跌0.7%，至48.11美元，隔夜劲升近6%。

由于油价升势以技术性反弹居多，因此市场对后市仍审慎看待。

“问题在于市场是否将近期跌势视为跌过头，目前正在筑底，抑或正重新整备，且将恢复跌势，”驻墨尔本的IG市场策略师Evan Lucas在给客户的报告中表示。

“我认为后者的可能性较高--油价崩跌仍远未结束，我认为这就像是死猫反弹(dead cat bounce)。”

在汇市方面，美国周三发布零售销售数据弱于预期，大幅推低美国公债收益率后，美元即告走贬。

美元/日圆目前小涨0.3%至117.65，此前在隔夜市场曾低见116.06，为一个月新低。

10年期美债收益率触及1.7840%的20个月低位后，目前报1.8758%，美元兑日圆得以稍事喘息。

令人失望的美国数据导致市场进一步推迟美联储可能的首次升息的预期时间，许多分析师原本预计美联储将在今年6月启动升息。

欧元兑美元报1.1783，勉强脱离九年低点1.1728。

澳元扬升，因澳洲就业数据强劲，令市场淡化了近期降息的风险。

澳元兑美元上涨0.5%至0.8191美元，远离上周所及的六年 低点0.8033美元。（完）

(编译 戴素萍/张若琪/蔡美珍/陈宗琦/高琦 审校 孙茉莉/杜明霞/龚芳/王兴亚)

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