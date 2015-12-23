亚股小涨 油价在近期大跌后获得喘息之机

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透悉尼12月23日 - 亚洲股市周三小涨，跟随美股小幅反弹，与此同时美元下跌，油价在近期大跌后获得喘息之机。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.4%至近两周高位，澳股和韩股分别涨0.7%和0.5%。
由于日本市场休市，本已偏低的流动性更趋枯竭，而周四全球许多市场也将休市或提前关闭。
亚洲数据面也很清淡，投资者只能等待美国个人收入与支出、通胀以及耐久财订单等数据出炉。
其中有些数据已提前公布，美国经济分析局已不小心公布了11月个人消费支出数据。该数据月度增长0.3%，符合预期，对亚洲市场并无明显影响。
股市投资者受到美股连续第二天上涨鼓舞。道琼工业指数.DJI周二收涨近1%；标准普尔500指数.SPX上涨0.88%，Nasdaq指数.IXIC收升0.65。
经济数据显示，美国第三季经济增长环比年率被小幅下修至2.0%，不过仍高于市场预估，且消费者需求保持坚挺。
此外美联储青睐的核心通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数上修至增长1.4%，这对公债市场更加不利。这可能令美联储益发认为，通胀率将逐步升向2%，从而支持央行对明年升息100个基点的核心预估。
许多债券投资者此前押注通胀形势将更加低迷，因此该数据在美国公债市场触发一轮获利卖压，特别是针对收益率曲线趋平交易的获利了结。
10年期和30年期美国公债收益率双双上升约4个基点。
固定收益资产亦获得油价持续下跌的大力支撑，因此原油价格回稳的任何迹象都倾向于令债券承压。
美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.24美元，至每桶36.38美元；布兰特原油则涨0.22美元至36.33美元。
美国石油协会(API)数据显示原油库存意外减少后，上述油价均略受提振。
在汇市方面，美元持续小跌，因投机客在美国上周升息后削减多仓。
美元兑日圆持稳于121.00，隔夜曾触及一周低位；欧元兑美元则小涨至1.0949。
美元指数持平为98.238。(完)
(编译/审校 许娜/陈宗琦/徐文焰/龚芳/王颖/杜明霞)
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