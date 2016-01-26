亚股和油价下滑 因全球经济成长忧虑占据主导

路透东京1月26日 - 周二亚股回落，油价恢复跌势；投资者对过去两日的反弹获利了结，因全球经济减速态势尚无缓解迹象。

日经指数.N225盘中跌1.8%，香港恒生指数.HSI跌1.5%。两指数跌幅一度均超过2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.9%，此前经历两日上涨。

“不管哪方面--中国、油价和美国，都没有明显迹象表明经济基本面有所改善。所以短线而言，很难看到高风险资产价格在短暂空头回补提振走高后还会进一步走升，”PineBridge Investments总监Tatsushi Maeno称。

原油价格未能延续上周开始的反弹态势，本周以来已累计下跌约7%。有关伊拉克12月产油量触及纪录高位的消息，加剧了对供应过剩的担忧。

油价已较2012年高位跌逾75%，因美国页岩油产量提振全球产出增多，而需求增长走疲，部分受到中国经济增长放缓的拖累。

油价大幅下挫令全球能源企业获利能力承压，这些企业不得不削减投资和裁员。

美股标准普尔500指数.SPX周一下滑1.6%，收报1,877.08，标普能源股指数.SPNY领跌，重挫4.5%。

布兰特原油期货周二在亚洲市场跌至每桶30美元，下滑1.3%，本周迄今累计跌6.5%。

美国原油期货跌幅更大，报每桶29.83美元，上周尾段迄今累计跌7.4%。

目前对抗卖压的是模糊的希望，美联储可能软化进一步紧缩政策的倾向，日本央行可能扩大刺激规模。这两家央行均在本周召开会议。

美联储政策声明定于周三公布，日本央行随后周五公布利率决议。

尽管市场动荡，美联储官员迄今坚持今年准备升息四次的立场，因美国经济继续扩张。

在当前经济与市场状况不稳之际，投资者很难相信美联储还能那样紧缩政策。美国联邦基金利率期货显示，市场预期今年升息仅略多于一次。

鉴于市场与政策制定者之间的看法差异一直是焦虑的主要成因，一些投资者寄望，若美联储发出更为温和的信号，将有助于安抚市场情绪。

对于日本央行可能在本周加大刺激力度的揣测也在升温，不过许多市场参与者仍然认为日本央行暂时将按兵不动。

上周尾段油价和风险资产的反弹，的确是受到了欧洲央行总裁德拉吉暗示或在3月再度实施刺激讲话的影响。

“市场的下滑源自对中国的疑虑和油价等因素。目前人们认为政策制定者将试图通过放松货币政策来止住跌势，”渣打银行高管Koichi Yoshikawa表示。

“问题是，货币宽松措施成功地支撑了金融市场，但未必成功支撑了实质经济，”他补充说。

汇市方面，避险情绪再起扶助日圆/美元从上周五触及的两周低位118.88涨至118.18。

欧元兑美元也上涨至1.0845美元，较上周尾盘水准上涨0.5%，并收复了上周四约一半的失地，当时欧洲央行总裁德拉吉暗示3月将出台更多刺激措施。(完)