亚股下滑而油价企稳 关注美国就业报告

路透东京9月1日 - 亚股周四下滑，之前油价走低影响了美股走势。中国发布的制造业调查也未能提振投资者兴趣，市场在等待美国就业数据，看它能否使美国联邦储备委员会(美联储/FED)走上升息轨道。

原油期货收复部分跌幅，之前公布的数据显示美国原油和馏分油库存大幅上升，而汽油库存降幅不及预期，推动油价下挫。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续早前跌势，现跌0.5%；澳洲股市下滑0.4%。

受产出和新业务回落影响，财新中国8月制造业采购经理人指数(PMI)小幅降至临界值50。制造业运行迟滞，未能延续上月的增长趋势，表明中国经济下行压力犹存。财新/Markit联合公布，中国8月制造业PMI从7月的50.6降至50。

“中国经济的下行压力犹存，政府支持经济稳步增长的举措必须继续，”CEBM Group旗下宏观经济分析主管Zhengsheng Zhong在报告中称。

但中国官方PMI数据则较为乐观，显示8月制造业活动意外回升，从7月的49.9小升至50.4。

“市场对中国官方PMI数据反应不大，尽管该数据小幅升至枯荣线50上方，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera说，“这对日本市场提振不大，美国市场对日本市场影响更大。”

日本股市日经指数.N225持平，稍早在平盘上下浮动，日圆进一步脱离隔夜低点。

美元兑日圆下跌0.3%至103.10日圆，周三一度高见103.54，创7月29日来高位。欧元兑美元持稳于1.1162。

**聚焦美国就业报告**

周五的美国非农就业报告仍是本周市场关键焦点，美联储副主席费舍尔上周曾表示，就业数据将是决定升息时机的考量因素之一。

路透调查89名分析师的预估中值显示，美国8月料新增18万个就业岗位。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三的数据显示，美国8月民间就业岗位增加17.7万个，略高于路透调查分析师预估的增加17.5万个。而7月成屋待完成销售则急升。

但在美国供应管理协会(ISM)-Chicago表示其8月芝加哥PMI下滑4.3点至51.5，逊于预估后，美元涨势放缓。

8月劲扬的原油期货也在周三大跌，因美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升幅远高于预期，重新引发供应过剩疑虑。目前油价持稳。

布兰特原油上涨0.5%至每桶47.11美元，隔夜下跌2.8%，但8月仍录得11%的涨幅。美国原油期货涨0.5%至每桶44.90美元，上日下挫3.6%，不过8月月线仍升逾7%。

现货金涨0.2%至每盎司1,310.80美元，脱离隔夜低点1,304.91，因美元下跌，后一水准也是6月24日来低点。(完)