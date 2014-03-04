亚洲股市承压 因乌克兰疑虑罩顶

* 对于乌克兰动荡升级的担忧打压风险资产

* 乌克兰不确定性盖过美国数据乐观的影响

* 美元指数脱离上周所及的两个月低位

* 美国原油期货接近五个月高位，受军事冲突担忧影响

路透东京3月4日 -亚洲股市周二处于守势，因乌克兰紧张情势没有缓解的迹象，俄罗斯加强对克里米亚的控制，而西方国家寻求阻止俄罗斯。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌约0.1%。

日经指数.N225一度跌0.7%，午后盘初涨0.2%，投资人冀望这场冲突将可避免，进而谨慎地进场低接。

＂投资人似乎认为俄罗斯会取得克里米亚，而西方会对俄罗斯进行制裁，但可能不会爆发军事冲突，＂法国巴黎银行驻东京全球股票和商品衍生品主管Kyoya Okazawa表示。

然而，许多投资人仍担忧紧张局势进一步升高，而涌进安全资产。金价站在近四个月高位，而美债收益率则跌至一个月低位。

俄罗斯国际文传电讯社称，俄黑海舰队否认曾对驻克里米亚的乌军发出最后通牒的报导。之前该社援引乌克兰匿名消息人士报导称，俄舰队限令乌方在周二上午前投降，否则将面临打击。

美国总统奥巴马周一称，俄罗斯军事干涉乌克兰的做法，违反了国际法，美国政府将考虑一系列可孤立俄罗斯的经济和外交制裁措施。

欧盟也威胁除非俄罗斯将军队遣返基地并开启与乌克兰新政府对话，否则将采取“针对性措施”，但未说明这些措施的内容。

军事冲突疑虑使得俄罗斯金融市场一落千丈，卢布计价的莫斯科股市MICEX指数狂泻10.8%。

卢比兑美元大跌2%至36.50的纪录低位，即便俄罗斯央行通过升息来阻止资本外逃并保卫汇率。

“最近局势看来就像一场新的冷战。缺乏明显的强有力全球领袖会导致世界变得更为分裂，动摇全球经济。更多资金暂时将涌入安全资产，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

美股方面，标普500指数.SPX跌0.7%，报1,845.73点，因乌克兰相关忧虑盖过了普遍乐观的美国经济数据影响。

Markit数据显示，美国2月制造业景气升至2010年5月以来最高水准。

此外，供应管理协会(ISM)表示，美国2月制造业活动指数升至53.2，优于市场预期。1月个人支出增加，尽管严冬天气恶劣。

数据协助支撑美元，美元指数.DXY自周五触及的两个月低点回升，报在80.132，日内上涨约0.1%，且脱离周五低点79.688。欧元兑美元报1.3727，日内小幅下跌，脱离周五高点1.38255。

投资人避险情绪提振日圆，日圆兑美元接近一个月高点，报在101.61，距离周一触及的高点101.20不远。

澳元兑美元回吐稍早涨幅，此前澳洲央行维持指标利率于历史低点不变，一如市场预期。澳元下跌约0.2%至0.8926美元，距离周一触及的一个月低点0.8891不远。稍早一度触及日高0.8970。

另一传统避险资产--黄金持稳在每盎司1,349.96美元，略低于周一所及四个月高点1,354.80美元，受到避险情绪支撑。

美国公债价格上涨，10年期公债收益率一度跌至一个月低点2.592%。该收益率在亚洲时段最新报2.611%，美国时段收在2.608%。

爆发军事冲突的隐忧支撑油价。美国原油期货守在周一录得的五个月高点附近，此前由于美国多地寒冷天气而延续数周涨势。油价最新报每桶104.68美元，日内跌约0.2%，但仍然接近周一高点105.22美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜日内近乎持平于每吨6,968.75美元，上日曾跌至三个月低点每吨6,944美元。(完)

(编译/审校 杜明霞/龚芳/石冠兰/张明钧/朱晓军/艾茂林/李爽/王兴亚)

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