亚洲股市小幅上涨 但多项重要经济事件前投资者仍谨慎

路透悉尼7月14日 - 亚洲股市周一上涨，因欧元区银行业担忧减退，不过投资者仍然谨慎，因多家企业即将公布财报，且本周重要经济事件较多，其中包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将做证词陈述。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%，韩国综合股价指数.KS11上扬0.3%。日经指数.N225涨0.4%，扭转此前数个交易日的跌势。

新加坡海峡时报指数.FTSTI持平。新加坡周一公布第二季GDP经季节调整环比年率为下降0.8%，因制造业活动大幅下滑。[nL4S0PP0OW]

欧洲股市上周五持稳，投资人认为葡萄牙必利胜银行BES.LS股东财务问题有关的损失，不太可能破坏葡萄牙金融体系，也不会重燃对欧元区较弱经济体的忧心。

标普500迷你电子期指合约ESc1周一上涨0.1%。标普500指数.SPX上周五收盘涨幅类似，道指.DJI则收高0.17%，Nasdaq .IXIC涨0.44%。

花旗(C.N)也将吸引市场注意。消息人士周一说，花旗集团同意支付70亿美元和解在美国涉嫌兜售劣质抵押贷款支持证券的调查案。[nL4S0PO0OD]

本周除了美国许多大型银行外，英特尔(INTC.O)、雅虎(YHOO.O)、eBay(EBAY.O)和谷歌(GOOGL.O)等大型科技企业也将公布财报。

美联储主席叶伦从周二开始在美国国会进行为期两天的证词陈述，将主导市场走势。投资者最希望弄清一旦联储结束资产购买计划后，利率还将在近零水平维持多长时间。

联邦基金利率期货<0#FF:>上周跳涨，投资者再度预计联储可能将在2015年下半年加息。

美国本周将出炉的数据包括零售销售、工业生产和多个楼市指标。

**关注中国GDP表现**

中国第二季国内生产总值(GDP)将于周三出炉，6月零售销售等其他数据亦将于当日发布[nL4S0PJ56I]。

分析师预估，中国GDP同比增速料持稳于7.4%，受政府微刺激措施扶助；若低于上述数据，则将撼动市场。

日本央行周二将结束为期两天的会议，有鉴于第二季数据令人失望，该行可能须削减经济预估值，但央行料将维持政策不变。

欧洲央行总裁德拉吉周一稍晚将于欧洲议会发表谈话，欧盟周三峰会将确认贾克为欧盟执委会主席。

英国央行总裁卡尼及副总裁贝利周二将面临英国议会的询问，而周三将发布的就业数据将左右利率的前景。

汇市周一相当平静，美元指数.DXY持稳在约80.210，该指数自7月1日触及两个月低点79.740后便朝该水准回升。欧元兑美元EUR=报约1.3602美元，已有超过一周时间陷于1.3600美元左右的窄幅区间。

美元兑日圆JPY=报101.34日圆，脱离上周四触及的七周低点101.06。欧元兑日圆EURJPY=接近137.89日圆，自上周触及的五个月低点137.50回升。

现货金XAU=跌至每盎司1,334.99美元，脱离上周触及的三个半月高点1,345美元。避险黄金的价格受到支撑，部分因为加萨走廊(加沙地带)冲突事件升温。

然而，油市似乎变得较不担心中东冲突情势会严重影响燃料供应，过去几周来价格下滑。

布兰特原油LCOc1周一弹升0.23美元至每桶106.88美元，自三个月低点106.27美元回升。美国原油CLc1涨0.03美元至每桶100.86美元。(完)

(编译/审校 王丽鑫/李婷仪/许娜/龚芳/王冠中/李爽/艾茂林/石冠兰/王兴亚)

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