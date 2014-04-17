亚洲股市小幅走高 谷歌与IBM不佳财报或压制科技股表现

* 叶伦温和表态和乐观的美联储褐皮书提振美股上涨

* 亚洲股市大多走高，波幅不大

* 谷歌和IBM盘后下跌，因获利令人失望

路透悉尼4月17日 -亚洲股市周四上升，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表温和言论，而且美联储褐皮书对经济发表乐观评估，提振美股连续第三日上涨。

然而，谷歌和IBM公布的财报令人失望，各自股价在盘后下跌，并可能压制亚洲科技股表现。

实际上，日本股市科技和电信类股周四下挫，拖累日经指数.N225跌0.2%。日经指数上日大涨3%。

其他亚洲地区股市表现较好，澳洲股市上升0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.33%。

上述走势与美股相仿，道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周三均收高1%，Nasdaq指数.IXIC收涨1.29%。

但不是所有个股都表现很好，谷歌(GOOGL.O)(GOOG.O)盘后重挫约4%，因第一季营收低于华尔街预期，且利润率缩窄。

IBM(IBM.N)盘后挫跌约4%至188.20美元。此前公布第一季营收创五年来最低，公司正在竭力应对存储器和服务器(伺服器)产品需求下滑的局面。IBM第一季营收下降4%至225亿美元，低于分析师平均预期的229.1亿美元。

**低通胀意味着低成长**

美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部发表演说称，要恢复充分就业可能得需要两年的时间，而更大的风险是通胀太低，而非通胀过高。

叶伦表示要达成美联储的经济目标“可能需要一段时间内实质利率维持在低位，”她表示许多发达国家的政策立场与她一致。

“我们对这不算太微妙讯息的解读是，虽然联邦公开市场委员会(FOMC)开始逐步撤出低利率、扩张资产负债表的全部承诺，但美联储并不急于加速这一趋势或是启动升息周期，”巴克莱分析师Michael Gapen称。

低利率可能维持较长一段时间的前景，压低了长期借贷成本。美国30年期公债收益率报3.44%，接近去年7月以来首见的最低水平。

而这使美元承压，美元兑日圆从稍早时的高位102.26跌回至102.01日圆。欧元兑美元略上涨至1.3835美元，但仍稳居于近期区间内。

欧洲公债持续上涨，因市场臆测持续较低的通胀将迫使欧洲央行推出更多刺激举措。

西班牙10年期公债收益率降至逾八年低点3.06%，意大利10年期公债收益率触及纪录低位3.11%。

美国经济方面的消息好坏不一，工业生产表现优于预期，但房屋开工则令人失望。

尽管如此，投资人仍受到美联储褐皮书的鼓舞，该报告显示企业活动近几周来升温，因天气相关的影响已排除。

现货金持稳在每盎司1,300.85美元，本周稍早经历技术性卖压后，于1,290/1,293美元区域寻获支撑。

布兰特原油周三小幅升向每桶110美元，因乌克兰紧张情势升高。布兰特6月原油期货上涨0.02美元至每桶109.62美元，接近3月3日以来最高水准。美国原油期货升0.33美元至每桶104.09美元，摆脱库存大增的影响。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞/李婷仪/王冠中; 审校 于春红/张若琪)

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