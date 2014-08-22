亚洲股市上涨 美数据强劲提振美股收于纪录高位

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京8月22日 - 明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指周五接近六年半高位，周线料上扬，此前美国乐观数据带动美股收盘价创纪录。
不过投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在杰克森霍尔会议发表讲话前保持谨慎。市场将研读其讲话内容，寻找美国升息时机的新线索。
三菱UFJ摩根士丹利证券分析师Norihiro Fujito说，投资人“想等叶伦演说完之后再出手，他们可能会在那之后获利了结。”
明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指上涨0.5%，本周有望上涨0.8%，距离7月30日高位仅差了数点，该处高点是2008年1月以来最高水平。
日本股市日经指数.N225上涨0.1%，但周线可望大涨1.8%，在过去九个交易日上涨之后，有望创下1988年以来最长一波涨势。
美国7月成屋销售升至十个月高位，大西洋沿岸中部地区8月制造业活动也触及2011年3月以来最高，而衡量未来经济活动的一个领先指标在上月也强劲上扬。
数据提振了美国股市，标普500指数.SPX收盘再创新高。亚洲交易时段，标普500 e-mini股指期货ESc1涨0.1%，这可能预示美国股市将在本交易日稍后继续上涨。
美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的时机已经来临；而立场较为温和的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)则称，应该等到2015年夏季再加息。
美联储周三公布的7月会议纪录显示，鉴于就业市场强劲复苏，决策者讨论了是否提前加息的问题。
最新数据和会议纪录帮助美国公债收益率摆脱近期低点，指标10年期公债收益率在亚洲交易时段报2.410%，周四美国市场收盘报2.407%。一周之前该收益率一度跌至2.30%，为2013年6月以来最低。
美元指数.DXY周五早盘徘徊在略低于2014年高位处，日内持稳，报82.146。
美元兑日圆JPY=报103.82，隔夜高见103.97，距离4月高位104.13不远。
欧元兑美元EUR=亦持稳，报1.3282，此前公布的德国数据扶助欧元脱离周四所及11个月低位1.3242。
周四公布的调查结果显示，德国民间部门活动连续第16个月呈现成长，意味着这欧洲最大经济体可能在第三季强劲扩张；德国第二季经济意外呈现萎缩。Markit的8月综合采购经理人指数(PMI)初值降至54.9，7月时为55.7，不过8月数据仍远高于景气荣枯分水岭50。
大宗商品市场方面，现货金XAU=小涨至每盎司1,278.25美元；周四下跌1.3%至两个月低位，因金价跌破重要支撑位后，有关美国将提早加息的猜测引发了一轮技术性卖盘。
美国原油期货CLc1下跌0.2%至每桶93.81美元，可能连续第五周下滑。(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪/王颖/许娜；审校 张荻/龚芳/徐文焰)
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