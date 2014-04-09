亚股受美股反弹走势激励扬升 但日圆劲扬打击日股

* 亚洲股市上扬，受美股中止三日连跌走势激励

* 日圆维持偏多走势，冲击日本股市

路透东京4月9日 -亚洲股市周三上涨，此前美国股市逆转三日连跌走势，但日本股市大跌，因日本央行短期内祭出刺激措施的希望消退带动日圆劲扬。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.9%，受隔夜美股回升走势激励。

日本股市则因日圆走强而受创，日经指数.N225下跌1.8%。日圆走升会侵蚀出口商竞争力，并使其汇回国内的获利金额缩水。

据路透数据，日圆兑美元和欧元周二均创下四周来最大单日涨幅。

日本央行总裁黑田东彦并未暗示央行短期内准备推出更多刺激举措，投资者因此蜂拥买入日圆。黑田东彦还表示相信日本经济能够经受住上调消费税的冲击。

黑田东彦的信心将在未来几个月接受考验。如果有迹象表明，消费税上调对最近渐有起色的消费物价造成打压，那么市场可能益发预期央行将进一步放宽政策。

“我们没有改变看法，仍认为日本央行将不得不进一步宽松政策，而且通胀率在年底前将不会达到央行目标，”新加坡CapitalEconomics的日本分析师Marcel Thieliant表示。他预期日本央行将在10月放宽政策。

“央行总裁黑田东彦显然对消费税上调的影响抱有乐观看法，所以眼下当然不会立即放宽政策，”他说。

美元兑日圆报101.89日圆，脱离周二触及的三周低点101.55，但距离上周五触及的两个半月高点104.13尚远。

欧元兑日圆报140.505，周二曾来到140.08，创逾一周新低。欧元已从一周前创下的三周高点143.475大幅回档。

美国公债收益率周二下跌，也削弱美元的魅力。美国周五公布非农就业报告后，公债价格便获得支撑，因该数据并未满足各界热烈的期待，促使市场重新评估美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时开始升息。

美元指数.DXY近持平于79.80，接近3月19日以来的低点。

最近几个交易日英镑的强劲走势已然成为市场焦点。

“日圆涨势可能让市场人士措手不及，与市场的主流利差策略及买进风险资产相左，然而最让人意外的可能是英镑的强势表现，”BrownBrothers Harriman汇市策略师在致客户报告中指出。

英镑兑美元报1.6746，距离周二创下的一个月高点1.6755不远，此前数据显示英国2月工业产出成长幅度远高于预期，令人期待英国升息时程要早于其他国家，从而带动英镑上扬。

在商品市场，黄金继周二上涨1%后，目前交投于近两周高位。黄金走势要归因于美元急剧走低以及乌克兰局势再度紧张。

现货金报每盎司1,312.64美元，距离周二盘内高点1,314.43不远。

乌克兰东部局势不稳定，对油价起到一定支撑，因市场担忧俄罗斯与西方的对峙将导致来自俄罗斯的能源供应受阻。

布兰特原油期货变动不大，报每桶107.71美元，在周二上涨1.7%后仍守住大部分涨幅。

伦敦期铜周三徘徊在一周高位附近，美元走软以及中国第二季需求料温和改善的预期都提供支撑。LME三个月期铜小升0.1%，报每吨6,676.00美元。（完）

(编译/审校 王冠中/徐文焰/张明钧/高琦/王兴亚/张若琪/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。