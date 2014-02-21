亚股受美国乐观数据提振上涨 但新兴市场疑虑犹存

* 美国制造业调查提振美股，并支撑亚股

* 中国企业调查结果疲软可能拖累新兴股市

* 美元自八周低位反弹

路透东京2月21日 -美国制造业调查结果亮丽，为周五亚洲股市带来提振，并支撑美元，尽管对中国经济增速的疑虑仍使得投资者不愿涌入一些新兴市场股市。

日经指数.N225领涨，攀升2.0%。澳洲股市升0.6%，接近10月所触及的五年高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.6%。

美股方面，标准普尔500指数.SPX收高0.6%。金融数据公司Markit称，美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.7，为2010年5月迄今最高。

美国股指期货亚洲时段预示美股将继续温和上扬。

“市场目前认为美国根本经济趋势依然强劲，而随着天气转暖，春季形势将变得更好，”瑞穗证券资深市场分析师ShoAoyama称。

事实上，另一份由费城联储公布的调查报告显示制造业意外萎缩，但这基本没有改变有关严寒天气和暴风雪是近期美国数据欠佳幕后推手的观点。

另一方面，周四的调查显示中国制造业形势严峻，为新兴市场罩上阴影。很多新兴市场上个月遭受了大跌。

墨西哥股市.MXX创下三个月低点，而俄罗斯卢布触及五年最低。乌克兰动乱令卢布承压。

人民币下跌0.2%。近几日，人民币跌至11周低点。疑似中国央行在推动人民币贬值，可能预示着即将扩大人民币交易区间。同时，其它新兴市场货币也在走软。

美国10年期公债收益率微升至2.75%，继续从三个月低点2.57%上涨，因此前出炉的经济数据向好，且美国下周将标售公债。

美元亦上升，得益于美国制造业数据强劲。美元指数.DXY升至80.30，周三一度触及八周低位79.927。

欧元兑美元从周三所及的七周高位1.37735美元下滑至1.3718。欧元区企业调查数据欠佳，给欧元投下阴影。

美元兑日圆几无变动，报102.33日圆。

美国原油期货从周三所及的四个月高位下滑，因美国取暖油库存降幅小于预期以及中国经济数据疲软。

新兴经济体形势变得更为严峻，或促使投资者将注意力转向本周末在悉尼举行的G20财长会议。

一些发展中国家批评美联储在缩减刺激措施的时候没有充分关注那样做对新兴市场的影响。

由于投资者预计美联储将逐步缩减刺激措施，上个月许多依赖外资且受惠于廉价美元资金的新兴市场受到投机操作的打击。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/许娜/杜明霞/白云; 审校 张涛/石冠兰/于春红)

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