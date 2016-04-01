日本以外亚洲第一季发股规模锐减 但中国券商渐成市场主导

路透香港4月1日 - 周五的汤森路透数据显示，除日本以外的亚洲第一季交易所股票发行规模锐减57%，全球市场剧烈动荡导致发股活动降至2009年以来最低水准。

根据截至3月28日的初步数据，该地区第一季股票资本市场(ECM)发股所筹资金锐减至247亿美元左右，远低于上年同期的579亿美元。

增发规模下降60%至186亿美元，首次公开发行(IPO)也减少48%至62亿美元。

中国券商包揽股票承销的前三名，在本地区10强中也占据七个位置，因第一季发股活动多集中在大陆公司占主导的香港、上海和深圳交易所。

华泰证券(601688.SS)在承销规模上排名首位，海通证券(600837.SS)则是在股本交易佣金收入方面名列前茅。(完)