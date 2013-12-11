亚洲股市滑落 债券得到支撑

* 亚洲股市走低，昨日美股下跌

* 美元处于防守态势，美国公债收益率下滑

* 美国预算协议消息仅带来短暂喘息

路透悉尼12月11日 - 多数亚洲股市周三下滑，因投资人对一系列仓位了结获利，这令债券受益并损及美元。

美国国会周二宣布两党达成预算协议，或可避免政府再度关门，该消息在一定程度上缓解了市场压力，但仍未能克服年底低迷走势。

“对投资者而言，明年美国财政问题可能不是什么大问题，”AMP Capital投资策略主管兼首席分析师ShaneOliver表示。“短期内财政问题得到缓解，也将进一步支撑美国经济成长，尽管影响很有限。”

由此产生的乐观情绪在亚洲市场显然并不高，其中日股日经指数.N225跌0.9%，韩国股市.KS11下滑0.6%，即便该国公布失业率创纪录低位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.7%，中国沪综指.SSEC下挫1.1%。

交易员称，走势大多归因于对冲基金出脱之前作空日圆、债券、黄金以及作多美元和股票的仓位。

美国刺激政策的不确定性也是影响走势的一个理由。外界仍不清楚美国联邦储备委员会(美联储/FED)会否在下周开始缩减购债规模。

AMP的Oliver指出，美国预算协议如果获得通过，就消除了经济成长面临的一个潜在威胁，实际上可能加快美联储的退出行动。

“是下周还是明年初开始缩减刺激政策，仍然各有50%的可能性，”他说。

无论如何，似乎投资者已经平静接受了美联储即将缩减购债的前景，如果不是下周就是明年3月以前，而且经济将能够经受住此举的影响。

美联储亦成功地让市场相信，缩减购债并不等同于紧缩，升息是非常遥远的事情。

**市场对缩减刺激前景反应并不剧烈**

值得注意的是，美国10年期公债收益率在上周五非农就业数据公布后最高升至2.93%，现已回落到2.80%。

欧洲美元利率期货和联邦基金利率期货还没有完全消化在2015年底前不会升息的预期。美债收益率下跌亦导致美元失去支撑，美元全线走低。

欧元空头受到的影响被放大，此前欧洲央行(ECB)立场比市场预期的要温和得多，欧元区短期利率曾走高。

因此，美国和德国两年期公债收益率差本月迄今缩小10个基点，令欧元显得更有魅力。

欧元兑美元周三持稳在1.3760美元，略脱离六周高点1.3795。交易员称投机性买家目前密切关注10月高点1.3833，若突破此处则将触发一波停损买单，助力欧元升得更高。

美元兑英镑亦下跌，兑瑞郎触及两年低位。

欧元/日圆一度触及约142.15的五年高点，随后回落至141.27。美元/日圆跌至102.66，再次冲击103.40附近阻力位未果。

大宗商品市场，金价脱离三周高位，报每盎司1,256.54美元，不过仍远离上周低点1,211.44。

美国原油上涨，因交易员在关注一条从美国中西部储油中心通往墨西哥湾地区炼厂输油管线开通的进展消息。

该消息预示着美国原油库存料连续第二周下降，令纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货涨至每桶98.47美元。

与此同时，布兰特原油供应增加的前景令两种原油合约价差缩窄至一个月低点。1月布兰特原油期货跌0.02美元报每桶109.36美元。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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