亚股持稳 美元隔夜时段走软后反弹

* 美元兑一揽子货币微升

* 除日本外亚洲股市持稳，日经指数周一下滑2.4%后续跌

路透东京1月7日 -亚洲股市在连跌四日后周二企稳，美元反弹，此前在隔夜时段走软，因美国服务业数据令人失望，令市场担忧美国经济增长不稳。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持稳，接近周一触及的三周低点。

日股日经指数.N225在周一重挫2.4%后，今日早盘续跌0.5%。

美国股市周一下跌，此前公布的经济报告好坏不一；美股标准普尔500指数.SPX在去年大涨30%后，2014年伊始连三个交易日均下跌。

标普500E-mini期货周二在亚洲盘中小涨0.2%，显示今日稍后美国股市或开高。

据供应管理协会(ISM)数据，美国服务业成长速度在12月连续第二个月减缓，企业活动扩张速度下降，新订单也萎缩。

另一份报告显示，12月Markit美国服务业采购经理人指数(PMI)较前月略降，但商务部公布另一项报告显示，11月工厂新订单反弹，增加1.8%，符合预期。

市场目光将聚焦于周五的美国非农就业数据，该数据将提供关于美国经济复苏情况，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债步伐和在多长时间内维持低利率的最新线索。

“不超过20%的投资者认为，美联储很可能在2015年中期之前升息，”花旗集团G10外汇策略全球主管StevenEnglander表示。

“如果非农就业岗位增加25万个或以上，投资者心中将响起复苏超过预期而且美联储动作滞后的警钟。”

他指出，在这种情况下，大宗商品和新兴货币将被抛售，欧元和瑞郎会是避险资产。

印尼卢比兑美元跌0.6%至12,240卢比，接近12月27日所及的五年低点12,278。

美元指数.DXY涨0.1%，部分扳回此前因美国服务业数据造成的失地。

"我们预期随着就业数据很快揭晓，美元可能会涌现不错的逢低买兴。"法国巴黎银行分析师在报告中称。

欧元兑美元持稳在1.3629，自脱离周一所及的四周低点1.35715后稍事喘息。

美元兑日圆涨0.1%至104.35，部分扳回周一0.6%的跌幅。

据商品期货交易委员会(CFTC)公布数据显示，外汇投机客截止12月31日一周缩减美元多仓，至约六周最低。

在周五就业报告公布前，投资者将关注1月8日公布的美联储12月政策会议记录，以及欧洲央行周四的政策会议。

周一稍晚，美国参议院确认叶伦接替伯南克担任美联储下任出席。叶伦是美联储采取空前且具争议性举措以提振美国经济的主要支持者。

大宗商品方面，美国原油期货涨0.3%报每桶93.67美元，隔夜在美国市场跌0.6%至一个月低位。

金价涨0.5%报每盎司1,243.35美元，有望连续第六日上涨，且距离周一触及的三周高位1,248.30美元不远。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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