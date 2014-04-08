亚洲股市扳回盘初跌幅后持稳 日圆维持涨势

* 日本央行一如预期维持货币政策不变

* 乌克兰紧张局势升温令风险偏好受控

路透东京4月8日 - 亚洲股市周二持稳，收复盘初失地；但日本股市大跌，因日本央行虽维持政策不变，但日圆仍守住涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%。日股日经指数.N225逆势下挫1.1%，触及一周半最低位。

日本央行周二维持货币政策不变，并维持经济可望持续温和复苏的看法，暗示其有信心日本正稳步朝着达成央行的物价目标前进。但一些投资者希望日本央行能意外宣布买进更多的风险资产。

“我认为日本央行的看法有点保险起见。当中谨慎态度有升高的意味，”巴黎银行证券资深分析师HiroshiShiraishi表示。

“我们不排除有可能增加买进ETF之类的风险资产，但我们相当怀疑货币基础目标会大幅增加。”

在东京市场开盘前不久公布的数据显示经济有些许活力，日本2月经常帐五个月来首次重回盈余，因对亚洲出口增强且海外投资收益增加。

美股的低迷状况最初让市场笼罩阴云。周一，Nasdaq指数.IXIC遭遇2011年11月来最大三日跌幅，因互联网类股挫跌；标准普尔500指数.SPX也录得1月末以来最大三日跌幅。

乌克兰紧张局势升级同样抑制了投资者的风险偏好。乌克兰东部一个城市的亲俄抗议者夺取了武器，另一个城市的抗议者宣布成为独立共和国，乌克兰周一称此举是俄罗斯精心安排计划的一部分，目的是给入侵并分裂乌克兰寻找理由。

欧洲央行管委诺沃特尼和执委莫尔许的言论支撑欧元，打压了投资者关于欧元区近期出台经济刺激的预期。

诺沃特尼表示，无需立即采取行动来对抗欧元区的通胀不振，而莫尔许称虽然央行正在拟定大规模资产购买计划，但距离实施仍有段路要走。

欧元兑日圆持稳报141.59日圆，仍高于周一触及的逾一周低点141.12日圆。

欧元兑美元持平报1.3742美元，先前脱离了周五的低点1.3672美元，在周一触及1.3748美元的高位。

美元兑日圆下跌约0.1%至103.02日圆，脱离周五触及的两个半月高点104.13日圆。

在大宗商品市场方面，现货金上涨约0.3%，报每盎司1,300.71美元。

美国5月原油期货上涨约0.5%，至每桶100.90美元，受乌克兰紧张情势再次升高推动。但美国原油库存料增加，则抑制了涨幅。

布兰特5月原油期货升约0.3%至每桶106.06美元。(完)

(编译 艾茂林/戴素萍/王兴亚/王冠中; 审校 龚芳/张明钧)

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