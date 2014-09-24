亚股因叙利亚空袭而受挫 美债收益率下滑压制美元

路透东京9月24日 - 亚洲股市周三下跌，因美国的叙利亚空袭行动抑制风险资产胃纳；美元则受到抑制，此前因地缘政治疑虑和一美联储官员温和声明打压美国公债收益率。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数尾随美股隔夜跌势，下跌0.2%，此前一度触及四个月低位。

日股日经指数.N225小跌0.3%。

美国及其阿拉伯盟友周二对叙利亚境内的武装组织首次进行了空袭，在中东联盟发生转变之际开辟了新前线。

“如果地缘政治忧虑加深，日本市场也不能独善其身。市场最多可能下挫10-15%，”巴克莱驻东京的股票主管Akiko Miyazaki说。

针对叙利亚的空中打击亦激发对避险公债的需求，压低美国公债收益率，进而遏制美元的近期涨势。

美元兑日圆JPY=下滑0.2%至108.645，此前在海外市场一度低见108.25。自上周五创下六年高位109.46以来，美元一直处于守势。

欧元兑美元EUR=几近持平于1.2854，脱离周一触及的14个月低点1.2816。

美联储官员的讲话可能再次引发汇市波动。周二美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，由于通胀带来的威胁不大，联储可以继续刺激经济。市场认为这番讲话的立场温和。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)今日稍晚将发表讲话。

“今天美联储官员将再度受到关注...如果他们没有暗示要急于升息，美元兑日圆可能进一步失守，109日圆可能成为上限，”Praevidentia Strategy的市场策略师山本雅文表示。

大宗商品方面，布兰特原油下跌，全球充足的供应暂时盖过中东地区紧张局势的影响。

布兰特原油LCOc1下跌0.37美元，报每桶96.48美元。

金价下滑，因叙利亚空袭后带动的避险买盘消退。现货金XAU=跌0.1%报每盎司1,221.60美元。

期铜陷于三个月低点，此前纽蒙特矿业(Newmont Mining) 调升该公司铜产量预估，且迹象显示全球经济脆弱。

伦敦金属交易所三个月期铜CMCU3近持平，报每吨6,719美元，周一跌至三个月低点每吨6,707.25美元。(完)

(编译 李春喜/艾茂林/戴素萍/张若琪 审校 张涛/高琦/杜明霞)

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