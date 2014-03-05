亚股跳涨和日圆急跌后暂稳 乌克兰紧张局势缓解

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 普京讲话显示军事冲突并不是迫在眉睫
* 亚股上涨，日经指数跳涨1.5%
* 焦点转至周四欧洲央行会议和周五美国就业报告
路透东京3月5日 -亚洲股市周三跳涨，日圆则在急跌后暂时企稳。此前俄罗斯总统普京的讲话，减轻了乌克兰立刻发生军事冲突的担忧，并重燃投资者风险偏好。
俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。这缓解了市场对乌克兰局势可能触发战争的担忧。
大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎表示，市场对普京的表态反应正面，尽管普京并未排除军事干预的可能。
“虽然看起来俄罗斯对克里米亚的控制成为既成事实，但情势没有进一步升级，且七国集团(G7)除了不参加八国集团(G8)峰会外，没有采取其他重大制裁举措，”门司总一郎称。
随着对乌克兰的担忧暂时缓解，关注焦点转回基本面因素，尤其是周四的欧洲央行会议和周五的美国非农就业报告。
“只要未来24小时乌克兰局势没有恶化，投资者就将开始把焦点转向美国就业市场前景，”BK AssetManagement执行董事Kathy Lien表示。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升0.6%，日本股市日经指数.N225跳涨1.5%。
周二的华尔街股市上涨，普京讲话扶助标准普尔500指数.SPX再度创下纪录收盘高位。美国指标公债收益率从一个月低点回升，在亚洲时段报2.6887%，徘徊在美国收盘水准2.690%附近。
尽管市场紧张情绪全面疏解，但观察人士警告，克里米亚危机尚未结束，有可能在未来进一步震动金融市场。
“地缘政治紧张态势的缓解，令昨天大多数资产市场走势出现了反转。不过紧张情势仍旧很高，乌克兰的局势仍面临不确定性，”St.George Bank驻悉尼分析师Janu Chan表示。
澳元获得进一步的提振，因数据显示澳洲经济增速好与预期，强化了对于利率前景稳定的预期。在乌克兰局势缓解之后，澳元就已处在走强的态势之中。
澳元兑美元从0.89左右的低点升至0.8947。
澳洲主要贸易伙伴国中国周三称将维持2014年经济增长目标在7.5%左右，符合预期。中国同时还将推进人民币资本项目可兑换。
分析师表示，该声明暗示中国未来将扩大人民币交易区间，这进一步说明人民币单边升值态势可能将结束。
美元指数.DXY报80.14，远离上周五触及的两个月低点79.688。
接受路透访问的分析师预计，周五美国2月非农就业报告将显示就业岗位增加15万个。
日圆经历了周二的大逆转后目前仍处于守势。本周，由于乌克兰局势紧张，作为避险货币的日圆一度大涨。
美元兑日圆报102.14日圆，进一步远离周一触及的一个月低位101.20。欧元兑日圆报140.29。
欧元兑美元日内近乎持平，报1.3734美元，低于周五所及高位1.3825美元。
在周四的欧洲央行货币政策会议前，欧元可能停滞不前。考虑到欧元区通胀率一直远低于央行目标2%的水平，欧洲央行或会采取措施提振该地区复苏。
大宗商品方面，美国原油期货周二大幅回落，因乌克兰紧张局势缓解；亚洲早盘时段美国原油期货微涨0.1%，报每桶103.40美元。
LME三个月期铜持平于每吨7,045美元，上日涨幅为1.2%。
现货金接近持平，报每盎司1,336.14美元，周二曾下挫1.2%。(完)
(编译 杜明霞/王洋/田建华/侯向明/洪曦; 审校 孙茉莉/王兴亚/高琦/艾茂林/石冠兰)
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