亚股疲软 乌克兰紧张局势升温损及冒险意愿

* 乌克兰紧张局势升温，损及冒险意愿

* 美元指数处于两周高位，美债收益率处于三周低位

* 人民币反弹，但仍低于中间价

路透东京2月27日 - 亚洲股市周四勉强站稳脚跟，乌克兰紧张局势升级促使投资者急忙买入美元和美国公债避险。

日本股市下跌，日经指数.N225跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS盘初下跌后目前几近持平。

美股周三未能将涨势扩大到历史高位上方，无助于安抚投资者对于乌克兰局势的焦虑。投资者担心如果乌克兰爆发更大范围的冲突，可能进一步加剧避险情绪，损及脆弱的新兴市场。

俄罗斯总统普京命令武装部队在临近乌克兰的边境进行战备演习，美国对此发出警告称，军事干预将会是一个“重大错误”。

俄罗斯卢布兑美元跌至五年低点，兑欧元创下纪录低位。

乌克兰货币格里夫纳周三触及纪录低位，之前该国央行表示要放弃有管理的汇率政策。

避险资产美国公债受益，10年期美债收益率(殖利率)降至三周低点2.662%，即便美国新屋销售数据意外强劲。

投资人如今关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四在美国参议院委员会的证词陈述，以获知其对近来美国数据疲弱的看法。投资人认为这要怪罪于坏天气，而不是基本面走弱。

美元亦全面走强，美元指数.DXY触及约两周高位。

“鉴于美债收益率下跌，及美股持稳至偏软，美元升值应该被视为是避险操作，而非对美国经济的信心升高，”PraevidentiaStrategy策略师Masafumi Yamamoto表示。

欧元兑美元报1.3681美元，周三时下跌0.4%至两周低位。美元兑日圆几无变动，报102.37日圆，在市场受压时，日圆通常会上涨。

这种紧张的情势可能重新给予许多新兴市场货币和股市压力，今年稍早，关于全球经济成长和美国削减货币刺激措施的担忧，强力冲击这些市场。

土耳其里拉跌至三周低位，牵涉土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)政府的一项腐败丑闻打压里拉。

巴西央行周三一如预期，将指标利率从10.50%上调至10.75%，放缓货币紧缩的节奏，以避免冲击游走在衰退边缘的经济。

中国人民币从周三创出的七个月低点反弹，不过连续第三日在中间价之下交投。

人民币兑美元报6.1231，脱离周三低点6.1351，但低于中间价6.1224。

交易商揣测中国人民银行可能是为了向汇市注入更多的双向波动，以为进一步的改革举措做准备。

“有可能是中国当局认为他们现在需要人民币走弱，以此支撑经济。”大和证券的资深分析师Hirokazu Yuihama说道。

中国股市沪深300指数.CSI300周四早盘小幅反弹，昨日曾跌至八个月低点，因投资者对经济放缓和放贷紧缩感到担忧。

LME期铜跌至三个月低点7,002.50美元，延续过去一周来的跌势，因市场对于中国经济增长放缓不安。

黄金在周三触及四个月高点后回落，因美元普遍走坚，现货金最新报每盎司1,325.90美元，脱离周三高点1,345.35美元。（完）

(编译 许娜/李春喜/戴素萍/田建华/高琦； 审校 张涛/田建华/白云)

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