亚股变动不大 受乌克兰局势和假日休市影响

* 市场变动不大，一些市场因复活节假期休市

* 日本贸易逆差创最高纪录，小幅推高美元/日圆

* 乌克兰爆发新冲突

路透东京4月21日 -亚洲股市周一变动不大，乌克兰紧张局势令投资者保持谨慎。一些市场因复活节假期休市，亦导致缺乏刺激市场的诱因。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微跌0.1%。

日本日经指数.N225涨0.9%，受日圆走软提振。

乌克兰紧张局势、中国经济增长放缓迹象以及围绕美联储何时开始升息的不确定性，都在最近几周打压全球市场，不过美联储主席叶伦上周发表的温和言论帮助安抚了投资者情绪。

美元兑日圆小涨到两周高点，此前发布的数据显示日本在截至2014年3月的财年里录得创纪录的贸易逆差，因能源进口成本飙升。

美元/日圆升到102.71，为4月8日以来最高点。上周出炉的美国制造业和请领失业金数据表现正面，此后美元一直受到良好的买盘支撑。

分析师指出，多种迹象显示美国经济已经摆脱严寒冬季带来的负面影响，这将提振美元的较长期走势。

“随着工业周期动能增加，初步迹象显示薪资压力上升，且就业市场可能进一步改善，加之美国利率下降，这些因素不大可能继续推动美元走疲，”巴克莱资本国际策略师在给客户的报告中称。

美国数据向好，推动10年期美国公债收益率周五升至10日高位2.726%，从上周所及六周低点2.596%大幅反弹。

**乌克兰紧张局势**

上周美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟呼吁立即停止暴力活动后，对避险货币日圆的支撑也减弱。

不过交易员称，乌克兰紧张局势短期料支撑日圆。

周日凌晨时分在乌克兰亲俄分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克附近爆发的枪战中，至少有三人被打死，进一步动摇了本来已经脆弱不堪的日内瓦协议。该协议旨在避免乌克兰陷入更大范围的冲突。

欧元兑美元报1.3812，与上周基本持平。3月中旬，欧元曾一度触及近1.40美元的两年半高位，但之后一直处于守势，因数位欧洲央行官员表示担忧欧元强势。

大宗商品方面，金价周一小涨，因乌克兰紧张局势升级刺激避险买盘。现货金上涨0.5%至每盎司1,300.21美元。市场交投清淡，因香港和伦敦市场周一逢复活节假期休市。、

美国原油期货周一亚洲盘初在每桶104美元上方徘徊，尽管有达成旨在避免冲突扩大的协议，但乌克兰地缘政治风险犹存，给油价提供支撑。布兰特原油交投于每桶109.56美元，逼近上周所及六周高位110.36美元。

上海期铜周一连续第二日下跌，因伴随着中国经济放缓，有关中国需求前景的担忧挥之不去。上海期交所主力7月期铜下跌0.2%,至每吨46,380元人民币(约合7,500美元)。(完)

(编译 张涛/高琦/李爽/许娜；审校 杜明霞/王兴亚/石冠兰/王翔琼)

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