亚洲股市受支撑 强劲贸易数据提振美国成长前景

* 强劲贸易数据提振了美国和全球成长前景

* 美元兑日圆再次上扬，支撑日本股市

* 通胀触及纪录低点，令欧洲央行承受采取更多行动的压力

路透悉尼1月8日 -亚洲股市周三受支撑，此前强劲的贸易数据提振了对美国成长的预期，而欧洲主权债压力缓解，则将欧洲股市推至2008年以来新高。

日本股市日经指数.N225上涨1.1%，但部分亚洲市场仍不被看好，因资金涌入西方资产。

美元兑日圆上涨，此前公布的数据显示美国贸易逆差收窄，降至四年来最低，主因能源产量增加，促使投资人上调对经济增长的预估。

其中巴克莱将上季经济增速上调一倍，目前预计环比年率增幅为3%。

这些数据让投资人对美国联邦储备委员会(美联储/FED)的决定感到安心，认为其削减购债的决议从基本面来看是有正当理由的。周三稍晚美联储将公布12月会议记录，市场希望能看到对长期维持低利率的清楚承诺。

凸显出氛围转佳的是，报导称国际货币基金组织(IMF)约三周内将调高全球增长预估，打破长期均为调降趋势。

所有这些因素帮助推动MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS触及2008年中期以来最高。道指.DJI和标准普尔500指数.SPX均上涨0.6%。

这足以让多数亚洲市场从近期的卖压中获得一丝喘息。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.44%。

上海、新加坡和台湾股市全部反弹。

但该地区股指表现再度落后欧洲股指，欧洲股市周二触及五年半高点，受助于西班牙市场大涨近3%。泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST300指数.FTEU3涨0.8%。

欧元区二线国家的主权债风险消退，因长期借款成本回落至数年低点。

爱尔兰10年期公债收益率降至八年来最低水准，之前该国进行了退出欧盟/IMF援助以来的首次公债发售，获得热络买需。

**通缩警报再起**

不过周二出炉的数据显示，欧元区12月核心通胀率降至0.7%的纪录低点，令市场担心会出现通缩，而欧洲央行周四就将举行政策会议。

去年11月时，正是出于对通胀率下滑过快的担忧，才促使该央行降息。

“本月的数据将有助于强化一种预期，即欧洲央行准备好也愿意采取任何他们认为必要的措施，阻止经济滑入通缩，”澳新银行的分析师在客户报告中称。

“虽然我们认为欧洲央行本周将维持政策稳定，但预计央行总裁德拉吉将发表基调非常温和的声明。”

不确定因素令欧元兑美元守在1.3625美元，距离近期触及的一个月低位1.3570不远。

美元受到贸易数据提振，美元指数.DXY一度升至80.946，创12月初以来新高。美元兑日圆升至104.83，脱离周一创下的两周低点103.91。

反观投资人抛售加元，此前加拿大公布贸易逆差高于预期，对该国经济前景构成打击。美元兑加元周三升至1.0787加元，为2010年中以来新高。

全球经济成长消息面转佳，成为工业大宗商品及原油的普遍利多。

布兰特原油小涨0.02美元至每桶107.37美元，周二则是中止五日连跌。美国原油上涨0.21美元至每桶93.88美元。

金价下跌，因美元上涨及美股反弹促使投资人在金价连涨五日之后了结获利。现货金报在每盎司1,228.26美元，周二高点报在1,245.25美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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