亚洲股市停滞不前 美国债务违约逼近

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
* 美国接近就解决债务危机达成协议
* 亚洲股市低迷但仍接近五个月高点
* 避险的日圆全面走软，因美国债务上限问题可能化解
路透悉尼10月16日 - 亚洲股市周三停滞不前，紧张的投资者谨慎乐观或期待，在华盛顿为避免违约进行的谈判，可以10月17日的最后期限之前达成协议。
美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商，议员们表示，协议接近达成，但仍有细节待敲定。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.2%，此前在平盘上方来回游走。然仍距离周二所及五个月高点不远。
日股日经指数.N225下滑0.2%，澳洲股市和韩国股市.KS11持平。香港股市.HSI跌0.4%。
美国标普500 e-mini股指期货上涨0.5%，扳回周二的大部分跌幅。
IG市场策略师Stan Shamu表示，在美国达成财政协议之前，市场将极度震荡。
“交易商将保持谨慎，他们将持续关注美国政局，”他补充道。
谈判取得突破的希望打压日圆，美元兑日圆攀升0.3%至98.43，欧元兑日圆上扬0.2%至133.11。
这帮助美元指数.DXY持坚于80.495，距离周二所及一个月高位80.703不远。
大宗商品交易商不愿大举建仓，期铜、美国原油及金价均几无变动。期铜最新上涨0.1%至每吨7,250美元，美国原油持平于每桶101.26美元。现货金亦持稳在每盎司1,280.76美元。
**展现韧性**
若华府不能在10月17日前达成协议，根据法律，政府将无力增加举债，从而不得不依赖将来收入以及约300亿美元现金来履行偿付义务。
这些资金料很快耗尽，未来数周政府或将开始出现违约。若投资者认为美国公债不再提供充足安全保障，全球金融危机可能接踵而来。
惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。
美国在10月31日面临高额的利息支出，在11月1日还有其他债务到期。不少分析师认为，若国会仍未能达成协议，美国可能在10月31日违约。
Westpac Bank分析师Elliot Clarke称，值得关注的重要期限并非10月17日，而是11月15日，届时政府须支付300亿美元利息。
“穆迪与标普已经表示，只有美国未能按时支付利息时，才会被视为违约。因此11月15日就成了关键日期，”他说。
“现在还不知道市场对这一前景将有何反应，因为我们过去从未真正经历过这种情况。”
交易商表示，这就是市场迄今为止表现意外坚韧的原因之一，即投资者难以将美国违约的可能性加以消化。(完)
(编译 徐文焰；审校 李春喜)
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