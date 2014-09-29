亚股受香港局势影响多数走低 美元走势抢眼

路透东京9月29日 - 美元指数周一在亚洲早盘触及四年高位，给日本股市带来支撑，但其他亚洲股市因受香港局势影响，没有跟随上周五的美股涨势。

香港股市.HSI挫跌2.3%，触及三个月新低，因香港出现自回归以来最严重的失稳局面。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.7%，触及5月中以来最低水准。

港元兑美元HKD=下跌0.1%至7.761，创3月来最低，因街头示威活动影响到一些银行的运营。港元兑美元钉在狭幅区间，通常表现淡静。

“我们认为钉住美元的走势几乎牢不可破，但今天现汇下跌是一个警示，即金融市场和经济易受政治不确定性影响，”荷兰国际集团(ING)亚洲分析师Tim Condon表示。

离岸人民币兑美元CNH=报6.1545，较周五略微走软，但脱离本月稍早触及的六周低位6.1787。

但截至目前中国内地市场未受影响，沪综指.SSEC上升0.3%。

日股日经指数.N225涨0.7%，追随美股周五从上日跌势中反弹势头；日圆疲弱提振出口股。

美元指数.DXY稍早高见85.737，为2010年7月以来最高水准，之前该指数已连涨11周，创1971年结束金本位制以来最长连涨纪录。

美国商务部周五公布了第二季国内生产总值(GDP)终值，环比年率由上月公布的初值成长4.2%上修至成长4.6%，为两年半最快增速。

该数据强化了外界看法，即美国是全球经济的亮点，而且美国联邦储备委员会(美联储，FED)在迈向加息的道路上，而其他主要央行还需要实施更多刺激来带动经济成长。

“考虑到美联储正在货币政策正常化的正轨上，所以不能过度追涨股市和债市。某种程度上说，投资者除了买美元别无选择，”大和证券首席策略师Tohru Yamamoto表示。

欧元兑美元EUR=跌至1.2667美元的22个月低位，最新报1.2678美元，较周五纽约尾盘下跌0.1%。

美元兑日圆JPY=报109.38日圆，略低于周五触及的六年高位109.54。澳元兑美元AUD=D4低见0.8702美元，为近八个月以来最低，距离1月低位0.8660不远。

新西兰元兑美元NZD=D4亦下跌至0.7755美元的一年低位，此前新西兰央行发布的数据显示，央行上个月卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元)，加速新西兰元从历史高位下跌。

美国公债收益率(殖利率)变动不大，10年期公债收益率US10YT=RR报2.529%。

其他市场方面，期铜CMCU3扩大跌势，下跌至每吨6,666.0美元的三个月低位，受供应料增加以及中国需求疲弱的担忧拖累。(完)

(编译 王颖/杜明霞/李爽/陈宗琦；审校 白云/戴素萍/蔡美珍)

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