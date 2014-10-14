日股和美国公债收益率下跌 受全球经济成长忧虑拖累

路透东京10月14日 - 日股周二跌至两个月新低，因有关全球经济的忧虑令投资者不安，从而激发资金转向美国公债等避险投资品种。

日经指数.N225跌1.5%，创8月中以来最低水平。继周一休市之后，美国10年期公债收益率触及16个月低点2.238%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS勉力上涨1.0%，得益于低接买盘，但仍距离周一所及的六个半月新低不远。自9月初以来，该指数已经下跌超过10%。

“全球经济整体面临下行风险。上周末的G20会议表明，没有提振经济的灵丹妙药，”大和证券分析师壁谷洋和说。

欧洲陷入衰退的可能性、中国放缓以及日本增长迟滞，促使投资者在美国和其他国家的财报季来临之前，从股市抽走一些资金。

美联储料于本月稍晚结束购债计划--这是投资者谨慎看待股市的又一个原因，因美联储之前两次结束量化宽松计划时，都触发了美股大幅修正。

美股标普500指数.SPX周一下挫1.7%至五个月低点，录得2011年11月以来最大三日跌幅；欧股.FTEU3触及七个月盘中低点。

波动率指数.VIX升至24.6%，为2012年6月以来最高，当时欧洲主权债务危机惊动金融市场，投资者涌向公债避险。

“美国公债收益率(殖利率)下跌，反映出全球经济前景恶化。但考虑到美联储仍计划未来升息，公债收益率可能也就这么多了，”野村证券固定收益策略师Tomoaki Shishido表示。

德国公布一连串的疲弱数据后，投资人目前在关注今日稍晚将公布的德国ZEW经济景气判断指数，预计该指标将降至两年低位。

美元结束长达数月的涨势后挫跌，因对全球经济成长前景的担忧，损及美联储较早展开收紧政策周期的可能性。

美联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因全球展望而受阻。

美元指数.DXY=USD报85.347，脱离本月稍早触及的四年高点86.746。

欧元EUR=报1.2716，日圆兑美元JPY=报107.10。

油价逼近四年低点，受累于全球需求疑虑，而且中东主要产油国暗示尽管近期油价大跌，仍计划维持高产量。

科威特称，石油输出国组织(OPEC)不大可能为拉抬价格而减产，同时沙特私下对石油市场人士表示，能够接受油价低至80美元。

布兰特原油期货LCOc1报每桶88.23美元，接近周一触及的四年低位87.74美元。(完)

(编译 王颖/艾茂林/陈宗琦/朱晓军；审校 田建华/张若琪/戴素萍)

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