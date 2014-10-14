日股和美国公债收益率下跌 受全球经济成长忧虑拖累

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透东京10月14日 - 日股周二跌至两个月新低，因有关全球经济的忧虑令投资者不安，从而激发资金转向美国公债等避险投资品种。
日经指数.N225跌1.5%，创8月中以来最低水平。继周一休市之后，美国10年期公债收益率触及16个月低点2.238%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS勉力上涨1.0%，得益于低接买盘，但仍距离周一所及的六个半月新低不远。自9月初以来，该指数已经下跌超过10%。
“全球经济整体面临下行风险。上周末的G20会议表明，没有提振经济的灵丹妙药，”大和证券分析师壁谷洋和说。
欧洲陷入衰退的可能性、中国放缓以及日本增长迟滞，促使投资者在美国和其他国家的财报季来临之前，从股市抽走一些资金。
美联储料于本月稍晚结束购债计划--这是投资者谨慎看待股市的又一个原因，因美联储之前两次结束量化宽松计划时，都触发了美股大幅修正。
美股标普500指数.SPX周一下挫1.7%至五个月低点，录得2011年11月以来最大三日跌幅；欧股.FTEU3触及七个月盘中低点。
波动率指数.VIX升至24.6%，为2012年6月以来最高，当时欧洲主权债务危机惊动金融市场，投资者涌向公债避险。
“美国公债收益率(殖利率)下跌，反映出全球经济前景恶化。但考虑到美联储仍计划未来升息，公债收益率可能也就这么多了，”野村证券固定收益策略师Tomoaki Shishido表示。
德国公布一连串的疲弱数据后，投资人目前在关注今日稍晚将公布的德国ZEW经济景气判断指数，预计该指标将降至两年低位。
美元结束长达数月的涨势后挫跌，因对全球经济成长前景的担忧，损及美联储较早展开收紧政策周期的可能性。
美联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因全球展望而受阻。
美元指数.DXY=USD报85.347，脱离本月稍早触及的四年高点86.746。
欧元EUR=报1.2716，日圆兑美元JPY=报107.10。
油价逼近四年低点，受累于全球需求疑虑，而且中东主要产油国暗示尽管近期油价大跌，仍计划维持高产量。
科威特称，石油输出国组织(OPEC)不大可能为拉抬价格而减产，同时沙特私下对石油市场人士表示，能够接受油价低至80美元。
布兰特原油期货LCOc1报每桶88.23美元，接近周一触及的四年低位87.74美元。(完)
(编译 王颖/艾茂林/陈宗琦/朱晓军；审校 田建华/张若琪/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。