亚股下跌 疲弱数据引发美国经济疑虑

路透东京5月18日 - 亚洲股市周一下跌，同时美元指数守在四个月低位附近，此前公布的疲弱数据引发对美国经济是否一直在增长的质疑，尽管美股持于纪录高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%；但日股日经指数.N225小涨0.4%，得益于部分企业准备增加股东回报。

上周五公布的数据显示，美国4月工业生产连续第五个月下降，5月初消费者信心骤降至七个月低位。这些数据拖累美元和美债收益率(殖利率)下滑。

这些数据紧跟疲弱的零售销售和生产者物价指数(PPI)数据之后，引发市场担忧，继第一季录得令人失望的0.2%的按年成长率之后，美国经济第二季增长仍不见起色。

有关美国经济上季度是否有所成长的质疑升温。

“美国GDP可能将在下次评估中被下修，显示经济萎缩。我们估计美国经济将萎缩0.9%，”汇丰宏观经济组主管城田修司表示。

由于中国经济放缓而其他许多主要经济体表现低迷，因此许多投资者指望美国经济成长能成为全球经济的引擎。尽管许多投资者仍坚持认为美国经济今年稍后将加速成长，但疲弱迹象令人担忧。

“欧洲、中国和日本股市年内已有所上涨，所以市场需要确认经济和企业获利将有改善，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。

美国股市也站在历史高位附近，标准普尔500指数.SPX周五收在纪录高位，报2,122.73点。

美股一定程度上受到疲弱数据的扶助，因数据令人愈发预期美联储将等上更长一段时间才会升息。美国利率期货反映出2015年底加息。

美国10年期公债收益率周五跌近10个基点至2.140%，周二时才刚刚触及六个月高位2.366%。最新报价为2.152%。

美元指数持于93.435，周一亚洲盘初略上涨，但仍接近周四触及的四个月低点93.133。

欧元兑美元报1.1428，接近周五的三个月高位1.1468。

欧元区公债收益率的上涨令这些债券的吸引力上升，这对欧元构成支撑。

日圆兑美元几无变动，报119.27日圆。英镑兑美元脱离上周四触及的六个月高点1.5815，交投于1.5733美元。

新西兰元兑美元下跌0.4%至0.7443。新西兰周日宣布对住宅房产征收资本利得税，旨在抑制该国最大城市奥克兰不断攀升的房产价格

继伊拉克和也门爆发战斗以来，中东的供应忧虑给油价带来支撑，布兰特原油期货LCOc1报每桶66.84美元。（完）

(编译 许娜/刘秀红/王颖/艾茂林/高琦 审校 王丽鑫/白云/龚芳/于春红/戴素萍)

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