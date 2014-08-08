亚股下滑 奥巴马批准对伊拉克发动空中打击

路透东京8月8日 - 亚洲股市周五挫跌，由于日益担心乌克兰危机和中东局势可能抑制全球经济增长，投资者纷纷寻求避险资产；在美国总统奥巴马称已批准对伊拉克发动空中打击后，亚股更是扩大跌势。

奥巴马在讲话中称，已批准进行定向空中打击，以保护伊拉克境内被围困的雅兹迪少数派和美国相关人员。

“我们谨慎并负责任地采取行动，以阻止可能发生的种族灭绝行为，”奥巴马在白宫对记者说道。“因此我批准在必要情况下进行定向空中打击。”

联合国秘书长潘基文和联合国安理会周四呼吁国际社会协助伊拉克政府和人民。该国正努力对抗伊斯兰武装份子的全面挺进。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.9%，本周周线可能跌逾1%；日股日经指数.N225下挫约2.1%。

标准普尔500e-mini期货下滑0.5%。

美国股市周四收低，回吐盘初因一周初请失业金人数数据乐观所带动的涨幅。

**收益率承压**

风险厌恶型投资者持续寻求固定收益资产的安全庇护。

10年期美债收益率为2.386%，较美国市场收盘时的2.424%下滑，随着债券价格走高触及14个月低位。

10年期德债收益率隔夜跌至纪录低位1.069%，因市场愈发担心乌克兰与亲俄分裂分子的冲突将钳制欧元区成长。

欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位，称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。央行并警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。

俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。

紧张局势带来的一丝好处就是打压欧元走软，而欧元走软正是欧洲央行所希望的。欧元兑美元EUR=报1.3349，守在九个月低点附近，日内持稳，距离周三创下的本周低点1.3333不远。

美元兑日圆JPY=大跌至101.75，投资者静候日本央行两日政策会议的结果。日本央行料将维持大规模购债计划，以及对经济前景的乐观看法。

不过在近期出炉欠佳数据后，相对于7月评估，部分决策者可能会建议调降对出口和产出的看法。

周五数据显示，日本6月经常帐五个月来首次转为赤字，因海外投资收益大幅减少。

交易氛围偏空，推动现货金XAU=回升至每盎司1,300美元上方，报1,313美元，此前在隔夜时段突破了技术阻力位，或引发进一步上行。(完)

(编译 白云/张若琪/石冠兰/朱晓军；审校 杜明霞/于春红/王兴亚)

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