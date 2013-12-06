亚股表现迟滞且公债收益率上涨 市场关注美国就业数据

* 美国就业数据出炉前夕，市场观望

* 日股连跌两日后持稳

* 公债收益率上涨，因美联储本月可能缩减刺激措施

路透悉尼12月6日 -亚洲股市周五大部分时间处于停滞状态，因在美国就业数据出炉前夕，市场的紧张情绪有增无减。美国就业数据可能会为美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否很快缩减购债指明方向。

从日本到澳洲，政府借贷成本都创下新高，因投资者担忧美联储将在12月17-18日的政策会议上缩减850亿美元的月度购债规模。

AMP Capital投资策略主管兼首席分析师ShaneOliver称，“美联储将在12月采取行动，还是继续观望以肯定经济强势将持续，各有一半的机率，”

尽管所有不确定性对目前构成拖累，但他对长期前景较为乐观。“缩减刺激措施终会发生，因为美联储更相信美国经济复苏将持续下去，”Oliver称，“换句话说，任务已经完成。”

“美联储在开始缩减刺激措施的同时，可能将进一步推后外界对首次升息的预期。 ”

不过亚洲股市总体至多是涨跌互见。

日股日经指数.N225在过去两天大跌后，至少维持企稳。

交易员说境外投资人持续买进上市交易基金(ETF)和权重股，因其相信在日本央行打击通缩决心之下，日经指数上行趋势将可持续。

MSCI明晟亚太地区股指(除日本外).MIAPJ0000PUS持平，韩股.KS11也持平。

沪综指.SSEC下滑0.6%，人民币中间价创新高，人民币持续缓慢升值。

美国股市表现再度略显失色，道琼工业指数.DJI与标普500指数.SPX均收低0.43%。这是美股连续第五日收低，显示投资人对美联储缩减政策风险的不安。

这一决定的重要影响因素是将于周五稍晚公布的美国11月非农就业数据。预估中值为新增18万个工作岗位，失业率持稳于7.2%。

市场认为，若新增就业岗位超过20万个，将极大增加本月缩减刺激举措的机率，但若低于15万个，将降低这一可能性。

需要注意的是，美国整体就业人口超过1.36亿，因此月度新增就业岗位是15万还是20万从统计角度来说意义不大，但却具有很大的市场推动力。

**解析德拉吉**

周四美国数据从表面看来强劲，但细节却并不那么正面，这没有发挥提振作用。第三季国内生产总值(GDP)环比年率虽上修为成长3.6%，但企业增加库存的贡献占到成长增幅的近一半。

这令分析师认为，本季度将打消库存，而这将对经济成长造成打击。实际上，Westpac分析师认为经济或将出现萎缩。

Westpac分析师团队在致客户报告中指出，“我们并非预测经济衰退，但不要把看来强劲的GDP数据当作即将缩减购债的证据。”

然而GDP主要数据足以带动美国10年期公债收益率升至2.87%，距离三个月高点不远。日本公债收益率触及七周来最高，澳洲10年期公债收益率则是来到2012年初以来新高。

在欧洲央行总裁德拉吉暗示不急于采取进一步刺激行动后，欧洲公债收益率便已走高。

德拉吉淡化再次祭出长期再融资操作(LTRO)的必要性，让市场特别受到震撼。交易员间先前期待会采行这类操作以缓解年末流动性紧缩。

因此，德国两年期政府公债收益率从本周初的12个基点飙升至21个基点，并随之推高欧元。

欧元兑美元周五涨至1.3662美元，此前终于突破了1.3620美元的强大阻力位。欧元下一个技术目标为1.3705/18美元，距离2013年高点1.3832并不遥远。

欧元兑日圆微升至139.27日圆，但难以突破五年高点140.03日圆。美元兑日圆守在101.93日圆，此前连跌两日。

大宗商品市场方面，现货金守在每盎司1,225.75美元，本周料将下跌2%。

美国Nymex原油期货上涨0.02美元至每桶97.40美元，巩固了本周以来5%的涨幅，受益于美国原油库存下滑。布兰特原油期货涨0.28美元至每桶111.26美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。