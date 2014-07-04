亚股触及三年高位 受益于乐观的美国非农就业报告

路透东京7月4日 - 亚洲股市周五升至三年高位，美元守在隔夜高位附近，因美国就业数据显示失业率创六年低位，突显经济复苏强劲。

MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.2%，触及2011年5月以来最高，本周有望上扬1.7%。

日经指数.N225上扬0.6%，触及五个半月高点，有望周线收涨2.3%。

“今天数据推动着投资者，也没有卖出的理由，”法国巴黎银行(BNP Paribas)驻东京全球股市和大宗商品衍生品主管Kyoya Okazawa称。

因7月4日为独立日，美国市场将于周五休市，因此关键的月度就业报告改在周四发布。

劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%。就业岗位增幅连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。[nL4S0PE3SR]

受报告提振，道琼工业指数.DJI升破17,000点关键水平，标准普尔500指数.SPX也上涨，距离2,000点水平不到1%差距。

数据还推动美国指标公债收益率(殖利率)升至两个月高位，这又提升了美元的吸引力。指标10年期美债收益率US10YT=RR最新报2.641%，距离周四纽约收盘2.648%不远，当日盘中最高升至2.69%。

美元兑日圆JPY=小幅下行至102.14日圆，但仍接近周四所及两周高点102.26，当天录得一个月来最大单日涨幅。

美元指数.DXY报80.199，持稳于纽约尾盘水准，此前在美国就业报告出炉后曾创下一周高位80.315。

近期经济数据使得美国成长前景更加不确定，并且让投资者没理由相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快开始加息。这压低了美债收益率并损及美元。

市场人士和策略师表示，美元前景取决于美联储的下一步行动，特别是在强劲的就业数据公布后。

东京IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa说道：“虽就业数据强劲，但鉴于市场人士对美国的通胀走势还拿捏不定，美元涨势料受限。”

“美联储主席叶伦可能更趋于强硬，加剧了这一不确定性。零售销售、消费者物价指数(CPI)以及个人消费支出(PCE)物价指数等即将公布的数据，若均指向通胀走势稳定，或有助于厘清这一迷雾。”

欧洲央行周四一如预期维持利率不变，央行总裁德拉吉表示，上月出台的一系列举措将有助于推升通胀并支持银行放贷，但央行已做好准备，如有必要将推出量化宽松措施。[nL4S0PE4KO]

欧元兑美元EUR=持平于1.3609，周四曾跌至一周低点1.3597。

在大宗商品方面，现货金XAU=小跌至每盎司1,319.36美元，因美元走升、美国股市创纪录新高削弱黄金避险魅力。

美国原油期货CLc1较纽约尾盘下跌约0.1%，报每桶103.96美元，本周料创下一个月来最大单周跌幅，因对利比亚和伊拉克供应的忧虑消退；但对于美国需求前景改善的预期抑制了跌幅。

期铜CMCU3小跌，报每吨7,170美元，稍早曾触及四个半月高点，且料创下去年9月以来最大单周涨幅。(完)

(编译 许娜/朱晓军/王兴亚/孙茉莉/王冠中; 审校 龚芳/艾茂林/张荻)

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