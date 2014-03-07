亚股上扬 美国非农就业报告出炉前人气趋于谨慎

* 日圆走软，因冒险意愿改善

* 欧元走坚，此前欧洲央行按兵不动

* 关注美国非农就业报告，预计增加14.9万个就业岗位

* 油价守稳，因地缘政治紧张局势持续

路透东京3月7日 - 亚洲股市周五上扬，受益于美国股市昨日走高，但在今日稍晚公布美国非农就业报告前，投资者仍保持谨慎。

欧元仍接近隔夜高点，上日欧洲央行决定不放松货币政策后，欧元触及高位。避险日圆维持跌势，此前因风险意愿回归而大跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升约0.3%，日本股市日经指数.N225上涨0.6%。

路透调查显示，美国2月非农就业岗位预计增加约14.9万个，高于受恶劣天气影响的前两个月增幅，1月和去年12月分别为增加11.3万个和7.5万个。

市场观察人士称，本周稍早出炉的ADP民间就业数据和ISM服务业数据疲软，可能已经令非农就业数据预期下调。

“若达到预估的15万左右，市场可能会感到惊喜。考虑到严冬的恶劣条件，低至12万的数字恐怕都不会让人失望，”三井住友信托资深市场分析师Ayako Sera说。

美元兑日圆报102.96，周四升破103，为1月底以来首见，并远离周一触及的本周低点101.20。

若美国非农就业数据强劲，可望扶助美元在103日圆上方进行整固，但三井住友信托的Sera认为，市场人士或许不愿将美元推得过高，因乌克兰危机似乎离结束还很远。

市场急切希望了解美国就业报告可能对美联储政策产生什么影响。BK Asset Management执行董事KathyLien在客户报告中称，除非就业岗位增幅少于10万个，否则美联储本月稍晚开会时可能将坚持缩减购债的计划。

美元指数.DXY报79.666，此前曾因欧元大涨，一度低见79.590，为10月底以来最低。

欧洲央行周四决议按兵不动，将欧元推升至12月底以来最高水准。欧元/美元在亚洲盘持稳，报1.3859，在欧洲央行宣布决议后，欧元在EBS交易平台高见1.3873。

欧元兑日圆亦维持坚稳，买盘报142.68日圆，周五稍早曾触及1月10日以来高位142.99日圆。

大宗商品方面，现货金在近四个月高位水准交投，周四上涨，因欧洲央行决议压制美元，并增添黄金的对冲吸引力。

油市动向再度提醒市场乌克兰/克里米亚地缘政治风险未消。美国原油期货周五自上日低位100.13美元反弹至101.80美元，市场关注俄罗斯对欧洲的油气供应是否会出现中断。(完)

(编译 许娜/杜明霞/艾茂林/张若琪 审校 孙茉莉/石冠兰/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。