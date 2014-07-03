亚股小跌 市场关注美国非农就业数据

路透东京7月3日 - 亚股周四从三年高位小幅滑落，投资者静候美国非农就业数据，从而判断美国经济是否在积聚动能。

对于美国非农就业数据的预期有所提高，因此前周三公布的ADP民间就业报告显示，美国6月民间岗位增幅为一年半来最大。

良好的ADP报告提升了市场对美国6月非农就业数据将显示美国经济回暖的期望。

“市场预期非农就业岗位将再次新增逾20万个，这份ADP数据公布后，人气无疑将上升，”墨尔本IG的市场策略师Stan Shamu在给客户的报告中写道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.1%，但接近周三创下的三年高位。

日本股市日经指数.N225回吐早前涨幅，转跌0.1%，不过分析师期待正面的美国就业数据能弥补股市的小幅跌幅。

“如果数据显示美国经济体质健康，日本股市汽车和科技类股可能获得买盘，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato表示。

亚洲股市跌幅有限，隔夜美国股市道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.DJI受ADP民间就业数据激励收在纪录高点。

路透调查显示，美国6月非农就业岗位料增长21.2万个。该数据将提前一天，于周四出炉，因美国市场周五逢独立日假期休市。

投资者还关注欧洲央行周四稍晚举行的会议，不过市场人士预计欧洲央行上个月出台一系列举措后，本月不会有太多动作。

关注焦点是欧洲央行是否提及量化宽松或者对欧元强势提出口头警告。欧元兑美元已经攀升，尽管央行上个月祭出宽松举措。

美元兑日圆JPY=小涨0.1%，至101.88日圆，此前美国指标公债收益率受强劲的ADP报告带动升至一周半高位，进而扶助了美元/日圆。

欧元兑美元EUR=基本持稳于1.3653美元，隔夜下跌0.15%。

澳元兑美元AUD=D4跌0.7%，报0.9382美元，上日因贸易数据令人失望而从八个月高点回落。

大宗商品方面，ADP数据为美国经济前景改善提供新的佐证，提振铜价升至四个月高点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜高见每吨7,145美元，为2月底以来最高水准。

原油扩大跌势，上日因利比亚和伊拉克供给好转的迹象而下挫。

美国原油期货CLc1下跌0.4%，报每桶104.03美元。(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/白云/洪曦; 审校 孙茉莉/王兴亚/张若琪/王冠中)

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