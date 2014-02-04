亚洲股市和美元下跌 受美国数据疲弱拖累

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
* 美元、欧元兑日圆双双接近两个月低点
* 等待澳洲央行决定，预期货币政策不会有变
路透东京2月4日 -亚洲市场投资者周二料迎来动荡的一日，因美国之前公布的制造业数据给华尔街蒙上一层阴影之后，股市和美元承受压力。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS盘初下跌约0.5%，美元指数.DXY下跌0.3%至81.065。
数据显示美国上月制造业活动大幅放缓，给市场更添不安。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购置资产的决定，已引发资本可能逃离新兴市场的担忧。
美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。
“过去，美元曾因投资人寻求优质资产而受惠，不过今天市场的忧心源自美国，所以美元就随着股市下跌遭到出脱，”BK AssetManagement主管Kathy Lien在研究报告中称。
指标标准普尔500指数创下七个月来最大单日跌幅，CBOE波动率指数升16.5%，收在2012年12月以来最高。
美元兑日圆低见100.77日圆，欧元兑日圆低见136.37日圆，均为去年11月底以来首见。
在亚洲盘初，美元扳回部份失土至101.09日圆，欧元兑日圆则近持平，报136.68日圆。
澳元小升至0.8752美元，因投资人等候0330GMT时公布的澳洲央行政策决议。
路透调查所有分析师均预期澳洲央行将维持利率在2.5%不变，不过有一些分析师表示，央行可能会放弃宽松立场。(完)
(编译/审校 王洋/李婷仪/戴素萍/张明钧)
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