亚股和美元上涨 因全球增长前景向好

* 世界银行上调展望，中国数据逊于预期

* 美元兑日圆和欧元续涨

路透悉尼1月15日 -亚洲股市周三大多走高，因世界银行上调对全球经济前景的展望；美元续涨，因此前数据显示美国消费者支出意外强劲。

日圆回撤鼓舞了日本市场，日经指数.N225反弹1.8%，此前日股在周二创下五个月以来最大单日跌幅。

其他市场则表现不一，继几天大幅波动后，投资者承受痛苦。新加坡股市.FTSTI上涨0.6%，台湾股市.TWII上升0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS则几无变动。

世界银行将今年全球成长预估上调至3.2%，并上调2015年和2016年成长预估，帮助改善总体人气。

虽然世界银行下调中国等一些发展中国家的成长预估，但预计今年发展中国家整体将成长5.3%。

“发达经济体正在积聚动能，这将支撑未来数月发展中国家成长增强，”世界银行行长金墉表示。

周三中国公布的数据显示，12月新增人民币贷款和货币供应量不及预期，暗示央行放慢信贷增长以控制债务的力度正在增强。

上海股市沪综指.SSEC跌0.6%，但本地区其它市场几乎没有受到明显影响。

美元续涨至104.36日圆，脱离周二所及低点103.00。欧元/日圆亦走坚至142.42日圆，但欧元/美元跌至1.3636美元。

**美国零售销售上升**

美元周二在零售销售数据公布前即反弹。之后的零售销售数据缓解了了上周就业报告令人失望带来的冲击。整体零售销售虽然仅温和增长0.2%，但分析师关注的扣除汽车后的零售销售跳涨0.7%，超过预期。

“最终销售尤其是家庭支出在第四季加速上升，”巴克莱分析师PeterNewland表示。该银行将第四季美国经济预估上调至环比年率成长3.5%。

该数据加之并购活动，以及富国(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)公布业绩优于预期，提振道琼工业指数.DJI涨0.71%。标普500指数.SPX升1.08%，Nasdaq指数.IXIC跳涨1.69%。

良好经济数据推动指标10年期美债收益率涨5个基点报2.87%，欧洲美元利率期货和联邦基金利率期货则受压。

近期价格波动很大，因市场试图再次揣测美国联邦储备委员会(美联储/FED)撤出刺激措施的速度，以及何时真正开始上调利率。

今年将获得投票权的美联储两位最为强硬的决策者认为，美联储应该快速结束购债计划。其中达拉斯联邦储备银行总裁费希尔宣称，将利用其投票来支持削减购债。

周三稍晚，温和派芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将发表讲话。

在大宗商品市场，美元走坚和股市上涨，将金价打回每盎司1,241.15美元，脱离周二高点1,255.00美元。

油价几无变动，隔夜表现则有涨有跌。美国原油期货持平于每桶92.59美元，布兰特原油期货跌0.08美元至每桶106.31美元。(完)

(编译 田建华；审校 王翔琼/龚芳)

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