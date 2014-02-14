亚股上扬而美元疲软 此前美国发布疲弱经济数据

* 亚股随美股上扬，无视美国疲弱数据

* 日股因日圆升值而回吐涨幅

* 美元兑欧元逼近三周低位

* 中国通胀数据符合预期

路透东京2月14日 - 亚洲股市周五上扬，而美元则力图振作，此前美国疲弱的经济数据将美元/欧元掼压至近三周低位。

MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指.MIAPJ0000PUS涨约0.8%。日经指数.N225先升后跌，目前下滑0.7%，因风雪笼罩东京且日圆升值。

“日本股市要上涨有困难，因海外投资者变得保守了，”立花证券策略师Kenichi Hirano称。

澳洲主要股指上扬约0.7%，可望结束此前连五周跌势，并创2011年12月以来单周最大涨幅。

中国1月居民消费价格指数(CPI)涨幅仍处在七个月来低位，工业生产者出厂价格指数(PPI)为连续第23个月负增长，大致符合分析师预期，且与近期其他数据一致，均显示经济偏弱。那让投资人没有理由预期中国央行会改变政策立场。

“今年中国不会有通胀的问题。”荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Tim Condon称。

“他们用不着担心通胀，因此货币政策和财政面确实有弹性可采取一些刺激措施，来避免经济放缓得太多。我想这是好消息。”

周四的美国股市中，投资者勉力摆脱不佳美国经济数据的影响。道琼工业指数.DJI、标普500指数.SPX和Nasdaq综合股价指数.IXIC均收高，尽管东部许多州遭遇暴风雪天气。

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

“虽然经济疲势的一部分可能与天气有关，但疲势广泛到足以说明2014年的消费势头开局不振，”巴克莱策略师在给客户的报告中写道。

“即便如此，实质消费仍保持走强趋势，我们仍认为，2014-15年的经济增长将小幅高于趋势水平，”他们补充道，并指出数据欠佳提振了美国公债表现。

美国10年期公债收益率在亚洲交易时段报2.737%，美国市场周四收盘报2.736%。

本周美国国会批准上调债务上限以及美联储新任主席叶伦声称遵循联储逐渐退出刺激措施的承诺，此后美债收益率上涨。

美元兑日圆回吐稍早的涨幅，当前跌约0.1%至102.08日圆，周四日高为102.58日圆。

美元指数.DXY跌约0.1%至80.274，不过仍在周四低点80.194之上。周四低点为1月24日以来最低。

欧元兑美元持稳于1.3677美元，上日日高为1.3692美元，亦为1月27日以来最高。

意大利总理周五将辞职，这将导致意大利政权在一年之内三度易手，但欧元对此消息反应不大。

投资者静候周五稍晚将公布的欧元区第四季经济成长数据，路透调查分析师预期为增速略微加快。

大宗商品方面，美国原油微升至每桶100.38美元，之前因美国上日疲弱的经济数据而下跌。布兰特原油涨约0.1%至108.60美元。

现货金在亚洲时段涨约0.2%至每盎司1,306美元，稍早曾触及三个月高位1,307.20美元。

美国数据提振黄金期货，并助其连涨八日，为2011年7月以来最长连涨记录。(完)

(编译 龚芳/张若琪/白云/田建华/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/戴素萍/许娜)

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