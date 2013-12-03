亚洲股市走疲 受美联储缩减刺激预期升温拖累

* 日圆兑美元跌至六个月低点，受日央行宽松臆测影响

* 日股日经指数升向5月触及的五年半高位

* 澳洲央行发表声明后，澳元朝近三个月低点靠拢

* 金价持稳，上日受美国强劲数据打击重挫2.6%

路透东京12月3日 -亚洲股市周二走软，美元走坚，上日美国公布制造业活动数据意外强劲，令市场更加预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快缩减刺激措施，在此同时，日圆挫跌，因市场臆测日本央行将进一步宽松政策。

ISM周一公布，11月制造业指数为57.3，预估为55.5；10月为56.4。ISM美国11月制造业指数和新订单分项指数均为2011年4月以来最高。ISM美国11月制造业就业分项指数为2012年4月以来最高。

“若就业和通胀数据也好于预期，关于美联储何时行动的提问声音会变大，风险货币将面临压力，”墨尔本IG公司的市场策略师EvanLucas表示。

周五的非农就业报告预计会提供关于美联储何时行动的进一步线索。美联储当前每月850亿美元的购债措施，是近几年来全球资产市场走势的一个主要推动因素。

美国股市周一收低，美国指标10年期公债的收益率收在接近2.8%的一周高位。

“就算就业岗位只增加15万个，若失业率从7.3%降到7.0%，就会助长购债措施缩减的疑虑，从而阻止美国公债改变走势，”法国兴业银行的报告称。

美国公债收益率上扬，因此美元魅力亦上升。

美元兑日圆触及六个月高位103.175，扩大隔夜0.5%的涨幅，且距离5月所及四年半高位不到1日圆。日圆亦承压，因市场揣测日本央行可能扩大规模已然庞大的刺激计划。

据了解情况的官员透露，日本央行(BOJ)正在研究扩大当前大规模经济刺激计划的数种方案，考虑在每月700亿美元的债券购买操作下进一步采取措施。内部人士称，可能的选项包括大规模购买股票基金，或是其他比日本公债风险要高的资产。

日圆疲弱扶助日股日经指数.N225涨0.7%至15,765.07点。该指数早盘盘中一度触及六个月高点15,779.60点，缓慢逼近5月所及五年半盘中高位15,942.60。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，跌破50日移动均线。

尽管预期美联储将很快削减刺激，但全球经济复苏依然脆弱。矿商力拓(RIO.L)(RIO.AX)周二表示，为减少债务，预计到2015年公司资本支出将较去年水准削减一半，降至80亿美元。

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**澳元汇率偏高**

澳元跌0.3%报0.9075美元，接近周五触及的将近三个月低点0.9055，此前澳洲央行表示，澳元汇率“仍处在令人不安的高位”，要实现经济均衡增长，澳元汇率还要降低。

澳洲央行一如预期维持利率在2.5%的纪录低点不变。路透调查中所有20位分析师均预测央行本周不会调整利率，不过许多人仍然预期未来几个月会进一步放宽政策。

澳元回吐早前涨幅，此前数据显示澳洲第三季出口强劲，且10月零售销售坚挺。

大宗商品方面，现货金持稳于每盎司1,220美元上方。上日在美国制造业数据公布后，金价曾下滑2.6%至7月初以来最低。

美国原油期货上涨0.3%，升越每桶94美元，隔夜上涨1.2%。(完)

(编译 王兴亚；审校 侯向明)

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