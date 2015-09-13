焦点：亚洲新兴股市修正料接近尾声 但不确定性仍存令反弹迟缓

路透新加坡/孟买9月14日 - 亚洲新兴市场股市在最近的市场大跌中也未能幸免，依历史走势判断，走势反转应该也不远了；然而目前鲜有投资者认为会很快出现反弹。

MSCI明晟(除日本)外亚洲股市指数.MIAX00000PUS自4月高位已下挫24%，根据以往经验，这样的跌幅足以吸引投资者返回场内，但诸多不确定性让投资者仍保持观望。

这些不确定性包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间，中国经济增长减缓、股市下跌及货币贬值，以及美元上涨等。

有经验的投资者可以权衡市场波动并从中抓住机会，但不确定性让他们犹豫不决。

“波动性上升不是坏事，因为如果你押对了就会赚钱，”投资风险管理公司Axioma驻新加坡的亚太区主管Olivier d'Assier表示。“但面对这些不确定性，无法量化。”

许多投资者认为，除中国外的新兴亚洲股市正在修正，即从高点跌10-20%，但还不是熊市，即跌幅超过20%的时间至少持续60天。

D'Assier说，市场下跌的推手是不确定因素激发的避险情绪，而非公司的实际表现。

MSCI明晟(除日本)外亚洲股市指数市净率为1.4倍，为近三年来最低，因为外资逃离新兴市场，其中包括韩国、印尼和泰国。之前的修正走势中，这样的水平表明市场已触底，从而吸引投资者回到场中。

据资金流动追踪公司EPFR Global，截至7月末，除日本外亚洲股票投资组合中，现金占比为3.8%，创六年高位。

路透调查显示，8月除日本外亚洲资产在全球股市投资组合中的占比由7月的7.2%降至5.8%，亚洲债券配比升至八个月高位。

若没有这些不确定性，“反弹将快得多，”香港柏瑞投资(PineBridge Investments)除日本外亚洲股市投资组合经理Wilfred Son Keng Po表示。“蔓延效应没有放过任何一个亚洲新兴市场。”

据Axioma，蔓延效应让亚洲股市之间的关联度在过去四个月翻两番。这意味着通过多样化投资来分散风险的效果有限。甚至持有多种资产类别的投资者也减少多样化投资，出售所有高风险资产来套现。

新兴市场投资公司FMG的基金经理Arild Johansen称，该公司自6月以来通过出售股票，将投资组合中的现金比重增至20-40%，远高于正常情况下的5%。

D'Assier称，买入被低估股票的价值投资策略最近表现突出，表明低接买家正在返场。

澳洲一位基金经理虽然仍在观望，但也在为一些投资机会作准备。他说，以估值和出口情况看，韩国和台湾股市似乎有吸引力。

D'Assier指出，关联程度已企稳，但要想市场关联性下降幅度足以推动市场反弹，那么首先需要投资者信心大幅回升。

若美联储在9月16-17日的会议上开始加息，那将是一个良好的开端。

D'Assier补充称，10月企业财报季也会就涨跌给出明确指引，给投资者提供买入机会，帮助提升投资组合多样性。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。