中日韩将就自贸协议举行部长级会谈

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透金边11月19日电(记者 James Pomfret)---中国政府发言人周一表示，中国将与日本和韩国在柬埔寨就建立一个自由贸易区举行部长级会谈。这也是在近期的外交紧张关系之後，中国向与日本接触迈出了一步。
中日韩三国同意在5月就达成贸易协议开始进行协商，但这一提议因中日钓鱼岛纷争升级而被搁置。
三国约占全球经济总量的五分之一。
中国外交部称，中日领导人没有在峰会上进行直接对话的计划，但三国就自由贸易区的部长级对话将在周二举行。
中国发言人对记者表示，中日韩自由贸易区是整合该地区贸易和经济的重要工具。
一名日本官员证实，会谈定於周二下午举行，与会的有中国商务部长陈德铭和日本经济产业省大臣枝野幸男(Yukio Edano)。
追求自由贸易协议是日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)的主要政策目标之一。
早些时候，中国总理温家宝在金边的东亚峰会间隙会见了韩国总统李明博，同意推进自由贸易会谈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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