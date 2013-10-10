美国务卿克里将敦促东南亚和中国讨论南中国海争端

(本文由路透中文网编译提供)

路透文莱斯里巴加湾10月9日 - 一名美国高官周三表示，美国国务卿克里将在东亚峰会上推动东南亚领导人和中国讨论南中国海争端问题。

克里周三抵达文莱，参加一年一度的东亚峰会，并将分别与东南亚国家领导人和中国国务院总理李克强对话。

美国总统奥巴马因政府停摆上周取消出席APEC峰会和东亚峰会，这让外界担心华府失去了对抗中国在南中国海诉求方面的部分影响力。

中国不愿与东盟十国讨论南中国海问题，倾向于通过一对一的谈判解决争端。

这位美国官员表示：“中国一贯的看法是，无需讨论那些让各成员不舒服的话题。”

“美国和很多东亚峰会成员对此并不认同，但我们会设法解决。”（完）