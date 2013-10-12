缅甸能否胜任东盟轮值主席国？

路透文莱斯里巴加湾10月10日(记者 James Pomfret) - 在一间紫色和黄色鲜花点缀的房间里，缅甸周四接过了渴盼已久的东盟轮值主席国的重任。

但鉴于缅甸四分之三人口仍面临电力短缺、基础电话服务不完善的困境，东盟轮值主席国这个角色对于缅甸政府而言，可谓问题与希望并存。缅甸两年前摆脱长达近半个世纪的军政府统治，目前为半文官政府。

接过东盟轮值主席国重任后，缅甸明年将举办大大小小会议共计1,100次，对缅甸来说可能难以招架。

缅甸很多政府机构缺乏有专业技能的公务员，并且很多政府大楼缺少最基本的基础设施，譬如电脑。

新加坡东南亚研究所（Institute of Southeast Asian Studies）研究员Tin Maung Maung Than说：“这不会很完美，但也不至于成为一场灾难。”

缅甸总统吴登盛推行的民主改革赢得赞誉，但他也因未能遏止宗教暴力而受到指责。自2012年6月以来，该国宗教暴力事件已造成至少240人死亡，14万人流离失所，其中多数是穆斯林。佛教徒在缅甸总人口中占多数。

人权观察组织(Human Rights Watch)亚洲主要负责人Phil Robertson表示：“缅甸甚至无法保证本国人权正常有序，怎么能指望它在这方面起到区域带头作用？”

联合国秘书长联潘基文则认为，担任东盟轮值主席国对缅甸是个好机会，可以藉此继续推动社会经济改革和民主过渡。

缅甸官员则宣称已做好担任轮值主席国的准备。在首都内比都，宾馆酒店如雨后春笋般兴建。

内比都将于今年12月主办东南亚运动会，这可以算是明年东盟会议的预演。明年的会议包括东亚峰会，来自18个国家的领导人将齐聚于此。

缅甸缅总统顾问Nay Zin Lat说：“我们知道，在担任东盟轮值主席国期间要举办约1,100次会议，我们正为此作准备。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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