缅甸能否胜任东盟轮值主席国？

数据观测：3月中国出口重回正增长但进口增速放缓 贸易顺差保持相对低位
指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
路透文莱斯里巴加湾10月10日(记者 James Pomfret) - 在一间紫色和黄色鲜花点缀的房间里，缅甸周四接过了渴盼已久的东盟轮值主席国的重任。
但鉴于缅甸四分之三人口仍面临电力短缺、基础电话服务不完善的困境，东盟轮值主席国这个角色对于缅甸政府而言，可谓问题与希望并存。缅甸两年前摆脱长达近半个世纪的军政府统治，目前为半文官政府。
接过东盟轮值主席国重任后，缅甸明年将举办大大小小会议共计1,100次，对缅甸来说可能难以招架。
缅甸很多政府机构缺乏有专业技能的公务员，并且很多政府大楼缺少最基本的基础设施，譬如电脑。
新加坡东南亚研究所（Institute of Southeast Asian Studies）研究员Tin Maung Maung Than说：“这不会很完美，但也不至于成为一场灾难。”
缅甸总统吴登盛推行的民主改革赢得赞誉，但他也因未能遏止宗教暴力而受到指责。自2012年6月以来，该国宗教暴力事件已造成至少240人死亡，14万人流离失所，其中多数是穆斯林。佛教徒在缅甸总人口中占多数。
人权观察组织(Human Rights Watch)亚洲主要负责人Phil Robertson表示：“缅甸甚至无法保证本国人权正常有序，怎么能指望它在这方面起到区域带头作用？”
联合国秘书长联潘基文则认为，担任东盟轮值主席国对缅甸是个好机会，可以藉此继续推动社会经济改革和民主过渡。
缅甸官员则宣称已做好担任轮值主席国的准备。在首都内比都，宾馆酒店如雨后春笋般兴建。
内比都将于今年12月主办东南亚运动会，这可以算是明年东盟会议的预演。明年的会议包括东亚峰会，来自18个国家的领导人将齐聚于此。
缅甸缅总统顾问Nay Zin Lat说：“我们知道，在担任东盟轮值主席国期间要举办约1,100次会议，我们正为此作准备。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
路透伦敦4月7日 - 英国央行总裁卡尼周五呼吁，在英国退欧之后，英国和欧盟应就双方的银行银行业规定签署相互承认协议，以避免欧洲各地金融服务业受到冲击。
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。