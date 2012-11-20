南中国海问题引发亚洲紧张态势隐现 奥巴马会晤中日领导人

路透金边11月20日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马在获得连任後与中国领导人的首次会面中表示，美中两国应当合作建立“推动贸易与投资的明确规则”。

奥巴马的言论发表于他三天东南亚之行的最後一天。亚洲太平洋地区领导人聚首于柬埔寨首都金边的会议之际，中国与邻国领土争端令亚洲隐隐呈现紧张局势。

各国对中国在南中国海主权上的要求看法不一，曾导致7月举行的东南亚峰会不欢而散，东盟各国外长头一次未能发表联合公报。周一的会议中延续了这种分歧。

“我致力於同中国合作，我也致力於同亚洲合作，”奥巴马向中国国务院总理温家宝表示。他在本次峰会向媒体关闭前还表示，中美两国在引领全球可持续增长上有“特别的责任”。

日本首相野田佳彦稍早向奥巴马表示，亚洲安全问题日渐突出，美日联盟也更为重要。这似乎是含蓄指向中国主权声张与海上纠纷引起的紧张。

“东亚安全环境日渐严峻，美日联盟的重要性也在增加，”野田在金边的一场双边会议上对奥巴马说道。

预期奥巴马周二稍晚在东亚峰会闭门会议中会谈到关於亚洲分歧严重的领土争端问题。该峰会的参与者还包括来自东盟、印度、韩国、澳大利亚与新西兰的领导人。

柬埔寨周一发表的声明称，东盟同意不将海上纠纷“国际化”，这一外交辞令也是在说东盟将在没有美国参与的情况下解决这一纠纷。尽管美国的盟国菲律宾对此声明表示反对，东盟秘书长素林（Surin Pitsuwan）坚称，东南亚各国仍然团结。

“我们不会让我们共同追求的其他目标受此事影响或蒙上阴影，”素林对记者说道。

中国关於南中国海的主权声张，带来与越南和菲律宾的直接利益冲突。文莱、马来西亚与台湾等国家和地区也对南中国海有主权声张。

中国希望能通过一对一的谈判解决南中国海主权纠纷。

野田周一对峰会主办国柬埔寨努力限制对南中国海问题的讨论提出质疑。

柬埔寨称，东南亚领导人已同意不将南中国海争端国际化，而菲律宾总统阿基诺三世则对这一说法表示强烈质疑。阿基诺三世提出了寻找与东盟之外的国家讨论此事的“替代路线”的可能性。

对与菲律宾来说，替代性外交路线可能意味着让美国参与进来。而美国曾表示，在南中国海关键海运航线上，航运自由涉及美国国家利益。

“怎麽能说达成共识？共识的意思是100%，它在没有得到我们赞同的情况下被说成共识，”菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）说道。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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