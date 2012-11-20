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时事要闻 | 2012年 11月 20日 星期二 17:11 BJT

奥巴马敦促亚洲缓解海上领土争端所致紧张关系

路透金边11月20日电---白宫周二表示，美国总统奥巴马认为，亚洲国家应当缓解围绕海上领土争端的紧张关系。

奥巴马的副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）在柬埔寨首都金边对记者称：“（亚洲国家）需要缓解围绕这些领土争端的紧张关系。”

奥巴马正在亚洲进行访问。当前中国与日本及一些东南亚国家的外交关系因东中国海和南中国海的岛屿主权争端变得紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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