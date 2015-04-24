香港《星岛日报》：亚非峰会外交赛 日本难追中国

（4月24日社评）

多国元首和代表在印尼首府耶加达参加第三届亚非峰会后，今天到达万隆的首届峰会现场举行纪念活动，标志占地球人口70%的两大洲国家推进合作，同时提供了中日两个经济实力最雄厚成员的互动和外交竞争舞台。

安倍的「地球仪外交」，甚至令外交部出访经费一度紧绌，除了加强对传统和新兴市场的经贸合作以提振日本经济，开拓日本能源进口，还试图加强日本的国际影响力，甚至不避忌宣扬「中国威胁论」。

在这场外交竞赛中，中国目前处于上风，中国本身市场比日本庞大，提出的一带一路、亚洲基础设施投资银行，对于提振亚洲、欧洲以至非洲都带来庞大的资金和发展机遇，配合习近平在峰会所提出的亚非「命运共同体」主张。

习近平获安排为峰会开幕礼后第一位发言的国家领袖，不仅是因为中国今天的实力，更因为中国对亚非峰会的历史性贡献和与亚非国家建立多年的密切关系。

北京政府在未获联合国承认代表中国的年代，已经根据「互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处」这五大原则，积极发展与第三世界国家的关系，在本身财力有限的年代，已经不附带政治条件地支援非洲贫困地区，最后取代台湾政府在联合国的席位，众多第三国家的支持功不可没。

现在日本政府急起直追，不过其与美国结盟的身分不变，安倍在峰会表示「深刻反省」战争时又向靖国神社献上祭品，难免拖自己「银弹政策」的后腿。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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