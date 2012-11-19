东盟呼吁与中国就南海问题举行正式会谈

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透金边11月18日电(记者 Manuel Mogato/Stuart Grudgings)---东南亚国家周日在南中国海问题上表现出罕见一致， 呼吁就领海争端与北京举行首次正式会谈。
中国国务院总理温家宝抵达柬埔寨，出席东亚领导人系列会议。东盟成员国似乎决意避免再次出现无法就南中国海问题举行会谈的局面。
东盟秘书长素林(Surin Pitsuwan)对记者表示，柬埔寨首相洪森将告知温家宝，东盟希望就具有约束力的南海行为准则尽快开展对话。
素林表示：“洪森首相今晚将与中国总理进行讨论，并传达东盟方面的这一共识。”
“他们希望会谈尽快开始，因这是一个国际社会关心、关注和担心的问题。”
在地区军事开支飙升，美国重返亚太之时，中国对南中国海的主权诉求使东盟集团内部出现严重分歧。
对於东盟提出的正式会谈要求，中国外交部发言人秦刚表示，正与东盟国家进行磋商，但南海问题不应该成为中国与东盟发展友好关系的“绊脚石”。
温家宝定於周一与东盟国家领导人举行正式会谈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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