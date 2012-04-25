亚洲电子巨擘展开电视业霸权之争

路透东京/台北4月25日电---韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)将推出使用新一代技术的55英寸平板电视,以抢在同业之前在电视业亚洲顶尖科技公司的惨烈竞争中提升市场份额.

一位知情人士告诉路透称,LG电子将於5月在几个欧洲国家推出有机发光二极管(OLED)电视,远早于最初计划在下半年推出.

这将挤占同一国竞争对手三星电子(005930.KS)的市场份额,而且至少在目前将巩固韩国在电视市场领域胜出日本的主导地位,但亦凸显出重塑亚洲平板产业的残酷竞争.

"(过去)如果你想要一台高质量的电视,你必须得买夏普、Panasonic或索尼.那样的日子已一去不复返了,"惠誉国际评级有限公司亚太地区的高级主管兼负责人Steve Durose表示.

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日本厂商作为上世纪80和90年代电视市场的霸主,已经受到积极进取的韩国对手重创,市场对日产电视需求疲弱,以及日圆升值蚕食日本出口品的价值.索尼(6758.T)、Panasonic(6752.T)和夏普(6753.T)在刚刚结束的财年料总共亏损210亿美元.

而跨国朝鲜海峡约200公里之外的LG电子则公布,第一季利润增长超过两倍,得益於电视销售回升,且手机业务扭亏实现小幅盈利.

LG电子第一季营业利润增至4,480亿韩元(3.927亿美元),高於上年同期的1,310亿韩元,超越汤森路透I/B/E/S分析师预估的3,040亿韩元.该公司上季度获利为230亿韩元.

日本科技业全面亏损,正值电视市场朝技术选择方向迈进,是选择像信用卡一样薄的OLED电视,还是选择超高分辨率的电视.而这可能会把液晶电视推至折价商品区.无论是谁可以大规模生产价格实惠的OLED电视,谁就将占据领先地位.

这使人回想起20世纪80年代索尼是如何在类似的家庭录影消费者科技之战中落败,以及东芝(6502.T)HD DVD格式标准是如何被蓝光(Blu-Ray)击败.

**价格问题**

索尼2007年首家将OLED电视推向市场,但三年後在全球低迷景况下停产2,000美元的家用屏幕,把重心转向3D.索尼现在仅为企业客户生产售价高达2.6万美元的OLED屏幕.

今年1月,三星与LG在拉斯维加斯消费电子展上展出了55寸的OLED屏幕.三星已表达了对OLED的意向,2月时称将剥离LCD面板业务.

OLED电视主打图像锐丽且无需背景灯.对这类电视的生产商而言,价格是阻碍消费者接受度的一大因素.三星或LG一台大尺寸OLED电视可能要卖到10,000美元,而这个价钱可以购买10台LCD电视.这意味着,LCD电视暂时仍将在全球市场中占据主导位置.

平板显示器生产商--LG显示器(034220.KS)的一名高管表示,一份内部研究表明,一旦OLED电视的价格降到只有LCD电视的1.3至1.4倍,消费者就会开始购买.LG电子持有LG显示器近38%股份.

与此同时,日本的超高清4K电视也是潜在的竞争挑战,其清晰度比今天的高画质电视(HDTV)还高三倍.索尼、Panasonic和夏普均有4K技术,只是在播放基础设施上面临障碍,因为观众若要享受这种新的超高清标准,电视台节目将需以4K方式录制.

"不过,这种电视若用来观看从网上下载的视频,更高清的画面则更易实现."SMBC日兴证券行业分析师Kazuhira Miura称,若联网的智能电视成为趋势,日本可能享有优势.

鉴於此,现在将日本厂商排除在外还为时过早,但它们也许需要帮助,才能使业务重回轨道.

**强强联合?**

一个正在探索的方案是,日本大型电视企业在政府牵线搭桥下进行结盟,这将能集合研发资金和工程技术,并消除重叠成本.日本已沿这个方向跨出一步,与索尼、东芝和日立(6501.T)合作,把四家公司的小型LCD业务集合到Japan Display--一家由纳税人持股三分之二的政府支持企业.

但电视业务可能要另当别论.

"打造一家联合企业是件难事."摩根大通证券的分析师和泉美治称.他指出,在历经几十年的竞争後,企业拥有不同的文化与传统,而且竞争意识根深蒂固,"仅为削减成本而结盟,并不说得通.当然,不一定非得是日企之间的结盟,也可以是跟台湾企业."

的确有迹象显示,日本企业与其台湾代工厂商之间的合作正在增多.台湾企业有工厂与低成本技术,以及LCD生产的完整供应链.

"日本需要产能,而台湾需要销路.日本有技术,但不一定能够投入实施.因此它们很相配."专业研究企业DisplaySearch的大中华区市场副总裁David Hsieh说,"因为日本厂商的规模偏小,这就是为何它必需与台湾合作.若电视面板规模增大,日企将能与韩企相抗."

**加强合作**

近来媒体报导称,日本索尼正与台湾友达(2409.TW)商谈合作生产电视机.台湾零部件制造商鸿海精密(2317.TW)最近成为夏普最大股东,并将投资位於(土界)市的日本最先进LCD工厂.鸿海精密与LCD面板制造商奇美(3481.TW)均为富士康集团成员.

通过加强合作和业务外包等模式与日本企业结盟,将令台湾LCD行业受益.该行业去年亏损43亿美元.台湾友达周四料公布,第一季亏损约4.3亿美元.

"台湾在很多技术领域并不占上风,"LCD行业研究公司Witview研究主管H.P. Chang称,"即便你的公司想进行整合,其他公司也未必愿意.三星不会等着你成长.台湾和日本企业需要想办法合作."

虽然台湾政府透过银行帮助录得亏损的奇美延长债务偿还期限,但其认为,该行业的整合应该由产业自行发动,不过政府会观察是否能从旁协助.

"我并不认为台湾政府真的希望该行业进行整合,因为这将产生大量失业人口,"瑞银驻台北分析师Samson Hung表示.

但若没有整合,台湾企业将难以施展业务,因为他们缺乏国际品牌,投资成本也一直在上涨.

"他们必须考虑如何分配资源,如何共享知识产权.他们已经争论了很长时间,"巴克莱驻台北分析师Jamie Yeh称,"不仅是国与国的差异,他们还必须考虑文化和语言因素."

**中国後起直追**

也受到台湾厂商关注的是中国甫萌芽的面板产业,尽管中国面板业仍落後许多,但可能会迅速追上.崛起中的中国厂商包括TCL集团(000100.SZ)、京东方(000725.SZ)、深天马(000050.SZ)、龙腾光电.

"我想中国的厂商会继续独力打拼,他们没有财务忧虑,"Witview的H.P. Chang说."他们会持续成长,最终成为台湾厂商的威胁."

当然,日本的电子制造商可能会咬紧牙关,与韩国厂商寻求结盟,跨足韩国厂商领头的OLED电视市场.这是有先例可循的,索尼和三星曾组建LCD合资企业,尽管已在去年拆夥.

"除了台湾厂商外,日本企业可能也会考虑和三星级LG进行OLED结盟,因为该技术成为下一代电视机技术的可能性高,而日本尚未大量投资这项技术,"首尔Meritz Securities的分析师Ji Mok-hyun说.

看着苦苦挣扎的日本产业,韩国现在充满自信.

"我们已经稳坐六年电视市场龙头,而日本企业仍坚守其庞大但无法获利的电视机业务,纯粹只因为那是曾经辉煌的产业传承,"三星一名不愿具名的高管表示.

LG显示器(034220.KS)的财务长James Jeong向路透表示:"我们正和包括日本厂商在内的电视制造商洽谈(OLED供应)合作.显示器产业有许多合作和结盟的机会....只要对方不是你的死对头."

LG电子一位不愿具名的高管指出,日本的问题出在产品创新、供应链管理、决策缓慢以及过度专注国内市场等方面.

"这就像游泳比赛,"该高管称."一旦出现差距,落後者就很难大幅缩短差距,因为领先者还在继续前进."(完)

--编译 兰秀娟/隋芬/王翔琼/王冠中;审校 田建华/张明钧

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