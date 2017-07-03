投资焦点：亚洲科技股取代原油 成为新兴股市主要动力

路透伦敦6月30日 - 不久之前，油价下跌17%会导致新兴市场股市陷入混乱。但今年的情景是，新兴市场股市有望录得2014年以来最佳上半年表现。

理由？跟很多事情一样，新兴股市已经因技术而改变。

就像表现优异的美国科技股--Facebook、亚马逊(Amazon)、Netflix和谷歌(Google)，在谷歌母公司改名为Alphabet之前被简称为FANGs，中国互联网三巨头--百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)被称作BATs。新兴股市原来是能源和矿业公司占比很大，BATs则改变了这种局面。

但BATs只是新兴市场“新经济”题材中很小的一部分，现在新兴市场以市值计最大的公司是三星(005930.KS)、腾讯(0700.HK)、台湾半导体股份有限公司(5425.TWO)、阿里巴巴(BABA.N)和南非Naspers(NPNJn.J)等高科技企业集团。

MSCI明晟新兴市场指数中，还有一些规模相对较小的信息科技(IT)公司，主要根据地在亚洲。所有这些科技企业在该指数的权重超过25%，和银行股齐平，大大超过能源股所占7%的比重。

据MSCI明晟数据显示，10年前，MSCI明晟新兴市场指数中能源股占比超过15%，而IT股不足12%。

“BAT企业已对指数权重构成影响，这些巨大的互联网企业可与美国的FANG(Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌)媲美，”Charlemagne Capital投资组合经理Julian Mayo称。

“对新兴市场最大的谬误之一，是认为他们依赖大宗商品，具体而言是依赖石油，而实际情况是中国、韩国、台湾和印度这四大新兴市场是大宗商品的进口大户，”Mayo并称。

这或许可以解释，为什么布兰特原油价格出现1998年以来最差上半年表现，而MSCI明晟新兴市场指数同期却上涨约17%。

该指数通常跟随油价涨跌，但去年以来这一关联被打破了：

投资者对油价下跌淡然处之，年初至今已向新兴股票基金投入了逾400亿美元资金。

同时，由于大宗商品的超级周期已消退，且原油价格已自2014年初的价位减半，往昔的油气巨头--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)、中石油(601857.SS)和巴西国家石油公司(Petrobras) (PETR4.SA)的价值都已受到冲击；2007年俄气在MSCI明晟新兴市场股指中还排在首位，但2017年就已跌出前十了。

相反，美国科技类板块猛涨，近20%的涨幅提振了新兴市场IT类股。

“在基准指数中，目前IT类股比重超过了材料类和能源类股，结合历史背景来看，这是一个相对较新的情况，”百达资产管理新兴股票团队的高级产品专员Nandra-Koehrer说道。

她说，尽管IT股在新兴市场可能呈现“长期结构性走势”，但新兴市场是否再度向石油倾斜，至少部分取决于石油这一大宗商品的超级周期是否会卷土重来。

但随着页岩油和可再生能源越来越有成本效益，短期内似乎不太可能出现。

**未能切断联系**

新兴市场尚未切断与能源的联系，俄罗斯、哥伦比亚及尼日利亚等国家仍依赖原油出口。确实，随着油价跌向40美元，股市韧性在6月初始曾出现过崩溃迹象，与此同时，大宗商品所占比重较高的俄罗斯股票今年表现最糟。

许多投资者将其与美国垃圾债进行比较。近五分之一的垃圾债归属于能源企业，但随着他们业务模式的发展，他们对这波油价下跌展现的韧性胜过2014年油价大跌时。

EMSO Asset Management研究主管Patrick Esteruelas称，2015年底一波类似的油价下跌，已透过美国垃圾债影响到新兴市场。

“如果油价再度出现下跌行情，并在美国高收益债市引发信用事件，那也能影响到新兴市场，”他说。

其他人指出,自上次油价反转以来，全球形势有所改善。

“关联有些脱钩，对此有充分的补偿因素。这并不意味着这种关联永远打破，但这种对新兴市场和美国页岩油产生不利影响的低油价，比以前水平还要低，”NN Investment Partners首席投资策略师Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。

但IT行业权重提高也带来了正面影响，即IT企业股东权益报酬率(ROE)提高。这对选股者而言是一项关键指标，可以反映一家公司利用股东资本产生回报的情况。

目前新兴IT产业平均ROE几乎是能源企业的两倍，远超过股指平均水准。

摩根士丹利就这一问题曾发布一份报告指出MSCI明晟指数的这种转变，即“由ROE较低、杠杆较高且产能过剩的行业转向ROE较高、杠杆较低且不存在产能挑战的新经济产业”。

摩根士丹利把IT行业在新兴市场股指占更大权重看作是有利的结构变化，预示着该指数未来表现会更好。(完)